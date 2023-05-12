Cinsellik skor odaklı bir yarış değildir

Pek çok erkek için ne kadar sık ve uzun süreli seks yaptığı bir övünç kaynağıdır. Oysa cinsellik, skor için değil erotik ve duygusal bir paylaşım amacıyla yaşanmalıdır.



Bizim ilişkimiz niye yolunda gitmiyor?

SORU:

35 yaşında 6 yıldır evli bir erkeğim. Haftada 4-5 defa cinsellik yaşamama­mıza rağmen eşim tatmin olmadığını söylüyor. Onu mutlu etmek her gün seks yapmaya çalışıyorum ama işe yaramı­yor. Bana öneriniz nedir? H.A./Antalya

CEVAP:

Erkeklerde cinsel ilişki ve boşalma sıklığı üzerinde çok tartışılan, gerçeklikten uzak önemli bir konudur. Kadınların aksine birçok erkek için kaç kadınla birlikte olunduğu, ne kadar sık ve uzun süreli seks yapıldığı neredeyse bir övünç kaynağıdır. Bu tür ilişkiler derinlik içermeyen duygusal ya­kınlıktan uzak yüzeysel ilişkilerdir. Duygusal paylaşım, güven ve arkadaşlığın olmadığı bir ilişkiden gerçek anlamda mutlu olmak mümkün değildir. Cinsellik skor odaklı bir yarış değil daha çok erotik ve duygusal bir paylaşımdır. Bu nedenle kimin günde kaç defa boşaldığından çok yaşanan cinselliğin kalitesine ve ne kadar doyumlu olduğunu bakmalıdır. Sizin daha fazla cinsel ilişki yani skor odaklı bir cinselliğe odaklanmak yerine dokunma ve hissetmeyi öne çıkaran kaliteli bir cinselliğe yönelmek daha doğru olacak­tır. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Cinsel perhizin bana bir faydası olur mu?

SORU:

32 yaşındayım. Cinsel isteksizlik ve boşalma güçlüğü yaşıyorum. Gittiğim uzman bunun aşırı ve hatalı mastürbasyondan kaynaklanabileceğini söyledi. Bir süre bunları yapmasam sorunlarım düzelir mi? N.Ç./Bursa

CEVAP:

Erkeklerde cinsel birliktelikten haz almama ve boşalma güçlüğünün neden­lerinin başında Travmatik Mastürbasyon Sendromu (TMS) gelir. TMS uyarılma, haz alma ve boşalma döngüsünün yanlış kodlanmasına neden olduğu için gerçek ilişkide uyarılma eşiği yükselir ve erkek boşalacak kadar uyarılma sağlayamaz. Doktorunuz size uyarılmanın yeniden kodlanması için cinsel perhiz önermiş olabilir. Ancak cinsel isteksizlik ve bo­şalma sorununun çözülmesi için cinsel perhiz tek başına yeterli değildir, berabe­rinde başka tekniklerinde uygulanması ve düzenli bir partner ilişkisi gerekebilir.