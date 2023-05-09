Cinsellik olmadan evlilik yürür mü?  

Ortada önemli bir engel olmadığı halde cinsellik yaşanamıyorsa ve eşler birbirinden duygusal olarak uzaklaşmışsa bu durum evliliği bitme noktasına getirebilir.

Bu sorunumuz nasıl çözülür?

SORU:

37 yaşında evli bir kadınım. Eşimle neredeyse 5 yıldır cinsellik yaşamıyor, ayrı odalarda yatıyoruz. Sanki ikimizde o defteri kapattık ama ben yine de kadın olduğumu hissetmek istiyorum. Bu evlilik bu şekilde devam eder mi, ne yapmalıyım? D.S./ Konya

CEVAP:

Cinsellik, evlilik kalesini oluşturan duvarın çimentosu gibidir. Bir duvar tuğlalarla örü­lür ama onları birbirine bağlayan çimen­todur. Onun olmadığı yerde tuğlalar tek başına sağlam bir duvar örmeye yetmez, ilk depremde yıkılır. Bununla birlikte bazı evliliklerde sağlık sorunları, ayrı kalmalar, kalabalık bir aile içinde yaşama gibi çeşitli nedenlerle cinsellik yaşamak zor olabilir, hatta cinsellikten tümüyle uzak kalınabilir. Eşlerin isteği dışında gelişen bu durumlar çift ilişkisine çok fazla zarar vermezken, ortada önemli bir engel olmadığı halde cin­sellik yaşanamıyorsa ve eşler birbirinden duygusal olarak uzaklaşmışlarsa evlilikleri zarar görür. Siz de eşinizle konuşarak cin­sel ihtiyaçlarınızı dile getirebilirsiniz.

EMDR terapisi faydalı olur mu?

SORU:

Beş aydır evliyim. İlk gece sertleşme olmadığı için ilişkiye giremedik ve eşim çok ağladı. O günden beri her ilişki ön­cesi sertleşme kaygısı yaşıyorum. EMDR terapisi diye bir şey duydum, benim sorunumda işe yarar mı? Ö.S./ Ankara

CEVAP:

Yeni evli çiftler için merak ve heyecanla yaşanması gereken ve çok özel bir an olan ilk gece, bazen çiftlerin kabusuna dönüşebiliyor. Cinsel deneyim eksikli­ği, yanlış tutum ve davranışlar, eşlerde küçük duygusal kırılmalardan etkisi yıllarca sürecek ciddi travmalara kadar giden olumsuz etkilere neden olabiliyor. İlk gece adı üstünde ilk olduğu için bazı sorunların yaşanması normal ve bekle­nen bir durumdur. Sizin durumunuzda ilk gece heyecan nedeniyle yaşadığınız sertleşme sorununun eşinizin de tepki­siyle bir performans kaygısına dönüştüğü görülüyor. EMDR yani göz hareketleriyle duyarsızlaştırma cinsel işlev bozukluk­larında, diğer tekniklerle birlikte soruna neden olan duygusal stresin aşılmasında kullanılan bir terapi modelidir, sizin durumunuzda faydalı olabilir.