Cinsellik bir yarış değildir

Pek çok erkek için ne kadar sık ve uzun süreli seks yaptığı bir övünç kaynağıdır. Oysa cinsellik, skor odaklı bir yarış değil erotik ve duygusal bir paylaşımdır…



Bizim ilişkimiz niye yolunda gitmiyor?

SORU:

38 yaşında 11 yıldır evli bir erkeğim. Haftada 3-4 defa cinsellik yaşamama­mıza rağmen eşim cinsel yaşantımızdan tatmin olmadığını söylüyor. Onu mutlu etmek her gün seks yapmaya çalışı­yorum ama işe yaramıyor. Benim ne yapmam lazım? T.F./ İstanbul

CEVAP:

Erkeklerde cinsel ilişki ve boşalma sıklığı üzerinde çok tartışılan, gerçeklikten uzak önemli bir konudur. Kadınların aksine birçok erkek için kaç kadınla birlikte olun­duğu, ne kadar sık ve uzun süreli seks yapıldığı neredeyse bir övünç kaynağıdır. Bu tür ilişkiler derinlik içermeyen duygu­sal yakınlıktan uzak yüzeysel ilişkilerdir. Duygusal paylaşım, güven ve arkadaşlığın olmadığı bir ilişkiden gerçek anlamda mutlu olmak mümkün değildir. Cinsellik skor odaklı bir yarış değil daha çok erotik ve duygusal bir paylaşımdır. Bu nedenle kimin günde kaç defa boşaldığından çok yaşanan cinselliğin kalitesine ve ne kadar doyumlu olduğunu bakmalıdır. Sizin daha fazla cinsel ilişki yani skor odaklı bir cinselliğe odaklanmak yerine dokunma ve hissetmeyi öne çıkaran kaliteli bir cinselliğe yönelmek daha doğru olacaktır. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Bu problemden nasıl kurtulurum?

SORU:

19 yaşında bir gencim.110 kiloyum. Benim derdim göğüslerim. Aynı kadın göğsü gibi duruyor. Bu nedenle hiçbir kadına yaklaşamadım, benimle alay etmelerinden çekindim. Kilo versem bu sorundan kurtulur muyum? Y.P./ Ankara

CEVAP:

Tüm erkeklerde ve kadınlarda meme bez­leri vardır. Bu bezler erkeklerde daha az gelişmiştir. Bununla birlikte bazı erkekler­de özellikle ergenlik döneminde bu meme dokusunun anormal şişmesi veya büyü­mesi hiç de nadir olmayan bir durumdur. Buna jinekomasti denir. Yazdıklarınızdan henüz ergenlik dönemini tamamlamadığı­nız ve kilolu olduğunuz anlaşılıyor. Ergen­lik döneminde jinekomasti geçici olmakla birlikte bazı durumlarda özellikle kilolu erkeklerde bazı sorunlara neden olabilir. Ciddi özgüven kaybı ve sosyal ilişkilerde sorunlara yol açan bu sorunun tedavisi vardır. Sizin öncelikle spor yapıp kilo vere­rek bir süre daha beklemeniz, geçmemesi durumunda bir estetik ve plastik cerrahi uzmanına görünmeniz uygun olur.

Cinsel perhiz bir işe yarar mı?

SORU:

Cinsel isteksizlik ve boşalma güçlüğü nedeniyle gittiğim doktor, sorunun aşırı ve hatalı mastürbasyondan kaynaklanabileceğini söyledi, Bir süre bundan uzak durmamı istedi. Sizce işe yarar mı? T.E./ Eskişehir

CEVAP:

Erkeklerde cinsel birliktelikten haz almama ve boşalma güçlüğünün neden­lerinin başında Travmatik Mastürbasyon Sendromu (TMS) gelir. TMS uyarılma, haz alma ve boşalma döngüsünün yanlış kodlanmasına neden olduğu için gerçek ilişkide uyarılma eşiği yükselir ve erkek boşalacak kadar uyarılma sağlayamaz. Böyle durumlarda uyarılma eşiğinin düşmesi ve cinsel birleşme sırasında boşalmanın gerçekleşmesi için cinsel perhiz gerekli olabilir. Doktorunuz size uyarılmanın yeniden kodlanması için cin­sel perhiz önermiş olabilir. Ancak cinsel isteksizlik ve boşalma sorununun çözül­mesi için cinsel perhiz tek başına yeterli değildir, beraberinde başka tekniklerinde uygulanması ve düzenli bir partner ilişkisi gerekebilir. Cinsel terapi ile kısa sürede TMS’den kurtulabilir sağlıklı ve düzenli bir cinsel hayata kavuşabilirsiniz.