Cinselliğin gümüş çağı ne zamandır?

Kadınlar 30-40 yaş arası cinsellikte “gümüş çağı’’ yaşar. Bu dönemde artık hem bedenen hem de cinsel yönden arzulu bir döneme girerler…

Bendeki değişimin sebebi ne olabilir?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Cinsel yaşantım evliliğin ilk yıllarına göre daha iyi olmaya başladı. Bunun sebebi ne olabilir? Ş.D./Edirne

CEVAP:

Cinsel yaşamda 30-40 yaş arası döneme kadınların “Gümüş çağı denir. Bu dönemde kadınlar kendilerini daha iyi tanımaya başlar ve yatakta eşlerinden ne istediklerini bilirler. Bu kadının yavaş yavaş korkulardan, toplu­mun dayattığı ayıplardan arındığı ve eşiyle zevk alacağı bir seks yaşamaya başladığı bir çağdır. Bu yaşlardaki sağlıklı çiftlerde hafta­lık seks sayısı yaklaşık 2-4 arasında değişe­bilir. Otuzlu yaşların ortalarına gelindiğinde kısa bir durgunluk ve düşünme dönemi yaşanabilir. Bu dönemde çalışan bazı kadın­lar kariyerinde yükselmeye odaklanırken bazıları da yeniden anne olmayı seçebilir. Aile, iş ve stres cinsel yaşama ayrılan zama­nı kısalttığı için seks sayısı biraz azalsa da yaşanan cinsel yakınlığın kalitesi artar. Sizin durumunuzda yaşadığınız pozitif değişim içinde bulunduğunuz yaşa göre sağlıklı bir değişimdir, keyfini çıkarmaya bakın.

Ona düşüncelerimi nasıl açıklarım?

SORU:

19 yaşında bir genç kızım. Erkek arka­daşımla kıyafet üzerinde cinsel yakınlık yaşıyoruz. Arkadaşım bu yakınlıktan sonra kasıklarının ağrıdığını normal cinsellik yaşamamız gerektiğini söy­lüyor. Bundan rahasız oldum. Ona ne diyebilirim? Ş.D./ Kırıkkale

CEVAP:

Erkeklerde cinsel uyarılma kasık bölgesinde belirli bir gerilim yaratır, boşalma bu geri­limden kurtarır. Uzun süreli cinsel gerilime maruz kalındığında ve boşalma olmadığında kasık bölgesinde ve testislerde rahatsız edecek şekilde belirgin bir seviyede ağrı ola­bilir. Bu nedenle genellikle erkekler cinsel uyarılma yaşadıklarında bunun boşalmayla sonuçlanmasını isterler. Erkek arkadaşınız rahatlamak için sizinle cinsel yakınlıkta daha ileriye gitmeyi istemesi anlaşılabilir olmakla birlikte cinsel ilişki olmadan da bo­şalmanın birçok yolu olduğu için isteklerini kabul etmek zorunda olmadığınızı bilmeniz gerekir. Cinsel yakınlıkta sınırlar karşılıklı rızayla belirlenir, hiç kimse değerlerine ters düşen istemediği bir şeyi kabul etmek zorunda değildir. Sizin erkek arkadaşınızla konuşarak ona cinsel yakınlık sonrası mas­türbasyon yapmasını önerebilirsiniz.

Ara sıra orgazm olmak normal mi?

SORU:

12 yıldır evli bir kadınım, eşimle birçok konuda iyi anlaşırız. Ben her ilişkide değil arada sırada orgazm oluyorum. Bu normal mi, başka kadınlar her ilişkide orgazm oluyor mu? E.K./ Samsun

CEVAP:

Bilimsel kaynaklara göre bütün kadınlar ya­şadıkları cinsel ilişkilerden orgazm olamıyor. Evli kadınlar arasında yapılan çeşitli anket sonuçlarına göre cinsel birleşme sırasında çoğu zaman ya da hemen her zaman orgaz­ma ulaşan kadınların oranı yüzde 22 ile 75 arasında değişmektedir Yine aynı araştırmaya göre kadıların yüzde 30 ile 45’i arada sırada orgazm olmakta, yüzde 5 ile 25’i hiç orgazm olmamaktadır. Kadının cinselliğe ve kendi bedenine bakış açısı, partnerine karşı his­settikleri, partnerin cinsel deneyimi, aradaki romantizm ve erotizm gibi birçok değişken kadın orgazmının sıklığını belirler. Sizin duru­munuzda eşinizle aranızdaki cinsel iletişimi artırarak daha sık orgazm olabilirsiniz.