Cinselliği bir oyuna dönüştürün

Cinsellik özellikle uzun süreli evliliklerde kadın ya da erkek için zorla yapılan bir göreve dönüşebilir. Bu durumu tersine çevirmek ise çiftlerin elindedir…

Eşin baskısıyla seks yapılır mı?

SORU:

12 yıldır evli bir kadınım. İşten döndükten sonra cinsellik yaşamaya enerjim kalmıyor. Eşimin zoruyla ayda 1-2 kez birlikte oluyoruz. Hiç iste­mediğim bu durumu yaşamak zorunda mıyım? Eşin baskısıyla seks olur mu? R.E./İstanbul

CEVAP:

Cinselliğin olmadığı evlilikler çeşitli nedenlerle bir araya gelmiş iki kişinin ortak bir hayat yaşaması gibidir. Yani cinsellik birlikte yaşayan iki kişiyi çift yapar. Bununla birlikte cinsellik asla zorla yapılan bir göreve dönüşmemelidir. Cinselliği görev olmaktan çıkarmak için eşlerin karşılıklı birbirine gösterdikleri ilgi, açık iletişimle isteklerini ortaya koymaları ve kendilerine özel zaman yaratmaları gerekir. Cinsellik yalnızca cinsel birleşme değildir, birlikte banyo yapma, yatakta erotik konuşmalar yapma, dokunma ve hissetmeden oluşan bir bütündür. Cinsel birliktelik kazananın ya da kaybedenin olmadığı, senaryosunu eşlerin birlikte yazıp yönettikleri, başrolünü birlikte oynadıkları seyircisiz bir oyun gibi görülmelidir. Cinsel yaşam bir oyuna dönüştüğünde görev olmaktan çıkarak evliliği güçlendiren bir paylaşıma dönecektir.

Bu beraberlikle gebelik olur mu?

SORU:

30 yaşındayım. Kız arkadaşımla sürtünme yoluyla ilişki yaşadık. Dışarı boşalma olduktan sonra bir süre daha devam ettik. Gebe kalmış mıdır? G.P./Nevşehir

CEVAP:

Gebeliğin oluşması için canlı erkek sperm hücresinin, kadının yumurta hücresine ulaşması gerekir. Sperm hücreleri hareketli olduğundan vajina üstüne boşalma durumunda akarak yumurta hücresine ulaşabilir. Bu nedenle sözünü ettiğiniz şekilde çok düşük de olsa bir gebelik hissi vardır. Birçok istenmeyen gebelik böyle düşük riskli yakınlıklardan oluşur. Bir sonraki adet dönemine kadar bekleyip gecikmesi durumunda bir gebelik testi yaptırmanız uygun olur. Eğer kız arkadaşınızla düzenli bir cinsel hayatınız varsa kondom ya da doğum kontrol hapı gibi güvenli bir doğum kontrol yöntemini seçmeniz sizi istenmeyen gebeliklerden ve stresten koruyacaktır.