Cinsel yolla bulaşan sinsi tehlike

Cinsel yolla bulaşan virütik hastalıklar içinde yaygın görülen HPV (Human Papilloma Virüs) enfeksiyonları zamanla kansere yol açabilir…

Bu hastalığa rağmen çocuğumuz olur mu?

SORU:

Eşimde HPV (Human Papilloma Virüs) var. Tedavisi devam ediyor ama tam olarak geçmiyor sık sık siğillerle tekrar ediyor. Eşim kondom kullanıyor ama çocuk da istiyoruz, ne yapabiliriz? M.F./İstanbul

CEVAP:

HPV hem erkek hem de kadın genital bölgede ve bu bölge mukozalarında enfek­siyon yapan ve siğil şeklinde kitlelerin olu­şumuna neden olan bir çeşit virüstür. HPV bir kez vücuda girdiğinde hücreler içine yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyonlara yol açar. Sürekli karşı­lıklı bulaştığı için cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Temizlik ve hijyen en önemli korunma yöntemidir. Tedavi edilmeyen HPV kadın ve erkekte kansere neden olabilir. Tedavi genellikle atak dönemlerin­de ortaya çıkan siğilleri ameliyatla alma, yakma, dondurma şeklinde yapılabilir. Sizin hastalığın atak göstermediği dönem­lerde gebeliği deneyebilir ya da tüp bebek merkezinde aşılama yolunu seçebilirsiniz.

Yaşadığım sorundan nasıl kurtulabilirim?

SORU:

5 aydır evli bir kadınım. Orgazm sorunu yaşıyorum. Eşim erken boşaldığı için ilişki çok kısa sürüyor. Biraz daha uzun sürse orgazm olabilir miyim? Bunun bir tedavi yolu var mı? B.D./Hatay

CEVAP:

Kadınlar da orgazm bozukluğunun fiziksel ve duygusal birçok nedeni vardır. Kadın orgazmı için güven veren, arzu edilen uy­gun bir eş/partner, uygun ortam, uygun ve yeterli uyarı, pozitif bir beden ve cinsellik algısı, yeterli bir cinsel deneyim, yenilikle­re ve fantezilere açık olma, kendini rahat ve güvende hissetme, utanç ve suçluluk duygularından arınma gibi birçok koşulun bir araya gelmesi gerekir. Sizin cinsel de­neyimsizliğin ve yeterince uzun sevişme­nin olmayışının orgazm olamamanızın en önemli sebepleri olduğu görülüyor. Henüz yeni evlisiniz, ilişkinizi gelişmesi için ken­dinize biraz daha zaman tanıyabilirsiniz. Yukarıda sözü geçen koşulların oluşması­na rağmen orgazm sorunu devam ederse bir uzmandan destek alabilirsiniz.

Eşimle yakınlaşmak için ne yapabilirim?

SORU:

7 yıldır evliyim. Eşimle birbirimizden uzaklaştık. Beni sevip arzuladığından şüphe duymaya başladım. Nedenini sorduğumda yorgun olduğunu söylüyor. Bu durumu nasıl düzeltirim? T.E./Bursa

CEVAP:

Kadınlar ve erkeklerde cinsel ilgi ve isteğin oluşması için bazı koşulların yerine gelmesi gerekir. Bu koşulların başında değerli ve özel olma gibi duygusal ihti­yaçların karşılanması gelir. Kadınlar için bakılma, beğenilme, arzulanma, erkekler içinse onaylanma, gücüne ve performan­sına hayranlık duyulma temel duygusal ihtiyaçlardır. Bunlar olduğunda eşler arasında cinsel istek kendiliğinden oluşur. Sizin durumunuzda eşiniz çok çalıştığını söylerken yeterince takdir edilmediğini, onaylanmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sizin içinse cinsel uyarılmanın olması için arzulanmaya ihtiyaç duyduğunuz anlaşılıyor. Böyle bir durumda eşinizle konuşarak ilişkinizdeki eksiklikleri dile getirebilir daha fazla yakınlık, duygusal paylaşım ve erotizm konusunda anlaşabilirsiniz. Bunlar yapıldığında cinsel hayatınız daha iyi olacaktır.