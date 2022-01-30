Cinsel yaşamı bitiren sorun

Toplumumuzda sık rastlanan bir cinsel işlev bozukluğu olan ‘erken boşalma’ tedavi edilmediği takdirde seks yaşamını hatta evlilikleri bitirebilir…

Yaşadığım sorundan nasıl kurtulurum?

SORU:

36 yaşında 2 yıldır evli bir erkeğim. Benim problemim erken boşalma. Bu yüzden eşimle koptuk. Acaba çaresi nedir? R.Ç./Aydın

CEVAP:

Birçok canlının erkeği üreme şansını artırmak için doğası gereği hızlı boşalmaya programlanmıştır. Bu durum insan için de geçerlidir. Bununla birlikte insanlarda cinsel ilişki üremenin dışında haz alma ve haz verme işlevi de taşıdığı için hızlı boşalma neredeyse bir eksiklik ya da kusur gibi görülmektedir. Neyse ki boşalma denetimi yüzmek, dans etmek gibi isteyen her erkeğin sonradan öğrenebileceği bir beceridir. Hızlı boşalma isteği, cinsel eğitim, nefes ve gevşeme, duyulara odaklanma, dur-başla tekniği gibi bir takım tekniklerle yavaşlatılıp kontrol edilebilir. Yani çaresiz bir sorun değildir. Bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Başka bir çözüm yolu olabilir mi?

SORU:

58 yaşındayım, eşim 54. Bir yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Erken boşalma sertleşme sorunuyla birlikte başladı. Doktorum bazı ilaçlar verdi ama işe yaramadı. Ne yapabilirim? D.S./ Adana

CEVAP:

Cinsel konuda da beklentiler gerçekçi olmalı, yaşın getirdiği performans azalması kabul edilmelidir. Sizin yaşınızda bir miktar sertleşme sorunlarının yaşanması normal ve beklenen bir durumdur. Erken boşalmanın sertleşme kaygısının bir sonucu olabilir. Uyarılmayı artırıp sertleşmeyi sürdürebilmek aceleci ve hızlı hareket eden bir erkek kontrolü kaybedip vaktinden önce boşalabilir. Sizin durumunuzda birleşme ve performansı hedef olmaktan çıkarıp daha fazla sevişmeye ve rahatlamaya odaklanmanız süreyi uzatacaktır. Destekleyici gıdalar ve fazla zorlanmadan yapılan spor da faydalı olur.

Bu durumda tek suçlu ben miyim?

SORU:

Bir yıl önce görücü usulüyle istemediğim biriyle evlendim. Vajinismus sorunum nedeniyle cinsel ilişkiye giremedim. Eşim şimdi boşanmak için dava açtı. Bazı sıkıntılarım varsa bu benim suçum mu? Y.T./Ordu

CEVAP:

Yazdıklarınızdan oldukça talihsiz bir evlilik yaptığınız, eşinizin ayrılma konusunda acele karar verdiği anlaşılıyor. Duygu durum bozukluğu bir psikolojik sorun, vajinismus ise bir kadın cinsel işlev bozukluğudur. İstemediğiniz kişiyle evlenmiş olmanız cinsel ilişkiye girmenize engel olabilir. Bu sorunlar birbirinden bağımsız ayrı ayrı tedavi edilir sorunlardır. Öncelikle eşinizle karşılıklı konuşup bu sorunun tedavi edilir bir sorun olduğunu anlatın. Ancak eşiniz boşanmakta kararlıysa sizin de kendinizi toparlayıp geleceğe odaklanmanız uygun olur. Sevip istediğiniz biriyle sağlıklı bir evlilik yaptığınızda vajinismus sorunu evlilik içinde çözülecektir.