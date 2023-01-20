Cinsel yaşamda gerçekçi olun
Cinsel yaşamda kadının büyük beklenti içine girmesi erkekte performans kaygısı ve yetersizlik duygularına, zamanla cinsel isteksizliğe neden olabilir…
Aramızdaki sorunu çözebilir miyiz?
SORU:
28 yaşındayım, iki yıldır devam eden bir ilişkim var. Erkek arkadaşım cinsel ilişki sırasında boşaldıktan sonra devam edemiyor, ben devam etsin, daha uzun sürsün istiyorum. Erkek arkadaşım bu nedenle benden uzaklaşmaya başladı, ne yapmalıyım? Y.D./İstanbul
CEVAP:
Erkek ve kadının cinsel tepkileri fizyolojik olarak bazı farklılıklar içerir. Kadınlar cinsel birliktelik sırasında peş peşe birden fazla boşalma ya da orgazm yaşayabilirken erkekler de iki boşalma sırasında zorunlu bir dinlenme (Refrakter dönem) süresine ihtiyaç vardır. Bu süre erkeğin yaşı, sağlık durumu, cinsel enerjisi, çift ilişkisinin süresine göre birkaç saatten birkaç güne kadar değişkenlik gösterebilir. Erkeklerde birden fazla peş peşe orgazm oldukça nadir bir durumdur. Bir erkekten elinde olmayan yapamayacağı bir şeyi istemek onda performans kaygısı ve yetersizlik duygularına, devam etmesi durumunda cinsel isteksizliğe ve partnerinden soğumaya neden olabilir. Cinsel doyum için önemli olan birden fazla boşalma değil, sevişmeyi uzun tutarak ruhsal ve bedensel olarak tatmin olma duygusudur. Erkek arkadaşınız kendisini zorladığınız için sizden uzaklaşabilir. Beklentilerinizi gözden geçirerek daha gerçekçi bir hale getirmeniz, skor odaklı değil kalite odaklı bir cinselliğe geçmeniz uygun olacaktır.
Eşim bana neden böyle davranıyor?
SORU:
29 yaşında 1,5 yıldır evli bir kadınım. Eşim dışarıda başkalarının yanında ateşli bir sevgili gibi, evde yalnızken bir yabancı gibi davranıyor. Ben istemesem haftalarca seks yapmadan durabilir. Neden böyle davranıyor? Ö.K./İstanbul
CEVAP:
Yazdıklarınızdan eşinizin dışarıda, başkalarının gözünde eşini seven ve arzulayan güçlü bir erkek imajı oluşturmaya ve bunu korumaya çalıştığı anlaşılıyor. Psikoloji biliminde abartılı her düşünce ve davranışın arkasında tam tersi yönünde bir durum olduğu düşünülür. Abartılı davranışlar eksik olan bir becerinin, duygu ya da düşüncenin telafisi olabilir. Sizin durumunuzda eşiniz sanki cinsel anlamda ilgisizliğini ya da yetersizliği gizlemeye çalışıyor en azından başkalarının gözünde arzulu, eşini mutlu eden bir görünmeye çalışıyor. Böyle bir durumda gerçek bir ilişkiden söz edilemez. Bir şekilde eşinizi ikna ederek deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.
Bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz?
SORU:
Eşimle evlendiğimizden beri sürekli hemen her konuda tartışıyoruz. 2 yıldır evliyiz, başlangıçta en azından cinsel hayatımız iyiydi, şimdi o da bozuldu. Bize bu kısır döngüden çıkmak için ne önerirsiniz? P.G./Mersin
CEVAP:
Çift terapisi ya da cinsel tedavi yapan terapistlerin terapi planı oluştururken en zorlandıkları konu sorunun kaynağını tespit etmektir. Çünkü bazen cinsel sorunlar evlilikteki sorunlara, bazen de evlilik sorunları cinsel sorunlara neden olur. Hangisinin öncelikli olduğu anlamak için sorunların başlangıcına gitmek gerekir. Yazdıklarınızdan sizin durumunuzda daha çok evlilikteki çatışmaların cinsel yaşamı olumsuz etkilediği anlaşılıyor. Böyle durumlarda öncelikle evlilikteki çatışmaların azaltılması, eşlerin birbirleriyle duygusal olarak yeniden yakın olmalarına odaklanılır. Duygusal yakınlık oluştuğunda buna erotik ortam yaratma ve erotik çift olma uygulamaları eklenir. Geçmişte doyumlu ve işlevsel bir cinsellik varsa her şey daha kolay olur, bunları hatırlatma, üzerinde konuşma ve ev ödevlerine dönüştürme cinsel sorunları da kolaylıkla çözecektir.