Cinsel yaşamda gerçekçi olun

Cinsel yaşamda kadının büyük beklenti içine girmesi erkekte performans kaygısı ve yetersizlik duygularına, zamanla cinsel isteksizliğe neden olabilir…

Aramızdaki sorunu çözebilir miyiz?

SORU:

28 yaşındayım, iki yıldır devam eden bir ilişkim var. Erkek arkadaşım cinsel iliş­ki sırasında boşaldıktan sonra devam edemiyor, ben devam etsin, daha uzun sürsün istiyorum. Erkek arkadaşım bu nedenle benden uzaklaşmaya başladı, ne yapmalıyım? Y.D./İstanbul

CEVAP:

Erkek ve kadının cinsel tepkileri fizyolojik olarak bazı farklılıklar içerir. Kadınlar cinsel birliktelik sırasında peş peşe birden fazla boşalma ya da orgazm yaşayabilirken erkek­ler de iki boşalma sırasında zorunlu bir din­lenme (Refrakter dönem) süresine ihtiyaç vardır. Bu süre erkeğin yaşı, sağlık durumu, cinsel enerjisi, çift ilişkisinin süresine göre birkaç saatten birkaç güne kadar değişken­lik gösterebilir. Erkeklerde birden fazla peş peşe orgazm oldukça nadir bir durumdur. Bir erkekten elinde olmayan yapamayacağı bir şeyi istemek onda performans kaygısı ve yetersizlik duygularına, devam etmesi durumunda cinsel isteksizliğe ve partnerin­den soğumaya neden olabilir. Cinsel doyum için önemli olan birden fazla boşalma değil, sevişmeyi uzun tutarak ruhsal ve bedensel olarak tatmin olma duygusudur. Erkek arkadaşınız kendisini zorladığınız için sizden uzaklaşabilir. Beklentilerinizi gözden geçirerek daha gerçekçi bir hale getirmeniz, skor odaklı değil kalite odaklı bir cinselliğe geçmeniz uygun olacaktır.

Eşim bana neden böyle davranıyor?

SORU:

29 yaşında 1,5 yıldır evli bir kadınım. Eşim dışarıda başkalarının yanında ateşli bir sevgili gibi, evde yalnızken bir yabancı gibi davranıyor. Ben istemesem haftalarca seks yapmadan durabilir. Neden böyle davranıyor? Ö.K./İstanbul

CEVAP:

Yazdıklarınızdan eşinizin dışarıda, başkala­rının gözünde eşini seven ve arzulayan güçlü bir erkek imajı oluşturmaya ve bunu koru­maya çalıştığı anlaşılıyor. Psikoloji biliminde abartılı her düşünce ve davranışın arkasında tam tersi yönünde bir durum olduğu dü­şünülür. Abartılı davranışlar eksik olan bir becerinin, duygu ya da düşüncenin telafisi olabilir. Sizin durumunuzda eşiniz sanki cinsel anlamda ilgisizliğini ya da yetersizliği gizlemeye çalışıyor en azından başkalarının gözünde arzulu, eşini mutlu eden bir görün­meye çalışıyor. Böyle bir durumda gerçek bir ilişkiden söz edilemez. Bir şekilde eşinizi ikna ederek deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz?

SORU:

Eşimle evlendiğimizden beri sürekli hemen her konuda tartışıyoruz. 2 yıldır evliyiz, başlangıçta en azından cinsel hayatımız iyiydi, şimdi o da bozuldu. Bize bu kısır döngüden çıkmak için ne önerirsiniz? P.G./Mersin

CEVAP:

Çift terapisi ya da cinsel tedavi yapan tera­pistlerin terapi planı oluştururken en zorlan­dıkları konu sorunun kaynağını tespit etmek­tir. Çünkü bazen cinsel sorunlar evlilikteki sorunlara, bazen de evlilik sorunları cinsel sorunlara neden olur. Hangisinin öncelikli olduğu anlamak için sorunların başlangıcına gitmek gerekir. Yazdıklarınızdan sizin duru­munuzda daha çok evlilikteki çatışmaların cinsel yaşamı olumsuz etkilediği anlaşılı­yor. Böyle durumlarda öncelikle evlilikteki çatışmaların azaltılması, eşlerin birbirleriyle duygusal olarak yeniden yakın olmalarına odaklanılır. Duygusal yakınlık oluştuğunda buna erotik ortam yaratma ve erotik çift olma uygulamaları eklenir. Geçmişte do­yumlu ve işlevsel bir cinsellik varsa her şey daha kolay olur, bunları hatırlatma, üzerinde konuşma ve ev ödevlerine dönüştürme cin­sel sorunları da kolaylıkla çözecektir.