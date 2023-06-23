Cinsel yaşam kaç yaşında sona erer?
Cinsel istek ömür boyu süren bir enerjidir ve yaşla birlikte azalsa da hayat boyu devam eder
Bu yaştan sonra evlenemez miyim?
SORU:
68 yaşında iki yıl önce eşini kaybetmiş bir erkeğim. Cinsel yönden hâlâ aktifim. Hem yalnızlıktan kurtulmak hem de cinsellik yaşamak için yeniden evlenmek isteğime çocuklarım karşı çıkıyor. Cinselliğin bir yaşı var mı, benim isteğim anormal mi? M.B./ Trabzon
CEVAP:
Cinsellik ve cinsel istek sayesinde üreme davranışı ve insan soyunun devamı sağlanır. Yani yaşam gelecek kuşaklara taşınarak devam eder. İlerleyen yaşla birlikte azalsa da hayat boyu sürer. İnsanlar için cinselliğin anlama üreme davranışının çok ötesinde birbirini seven, arzu eden iki insanın birlikte özel bir anı yaşamaları ve sevgiyi paylaşmalarıdır. Tensel temas ve dokunma bu yakınlığın yaşanma şeklidir. Ayrıca düzenli cinsel hayata sahip 60 yaş üstü bireylerde, yaşlılıkla ortaya çıkan depresyonun çok daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Çocuklarınızla bir araya gelerek karşılıklı olarak yeni bir evliliğin artılarını eksilerini konuşabilir, herkesin üzerinde uzlaştığı ortak bir çözüm yolu bulabilirsiniz.
Cinsel terapinin
faydası olur mu?
SORU:
18 yıldır evli bir erkeğim, 41 yaşındayım, eşimle aramızda sekiz yaş fark var. Yaklaşık beş yıldır ilişki sırasında sertliği sürdüremiyorum, çoğu zaman ilişki boşalamadan sona eriyor. Doktor ilaç verdi ve cinsel terapist önerdi. Fayda görür müyüm? T.E./ Ankara
CEVAP:
Cinsel işlev bozuklukları organik, psikolojik ve organik nedenlerle psikolojik nedenlerin birlikte olmasına bağlı olarak üçe ayrılır. Sertleşmenin ilişkinin başında olup sonradan kaybolması psikolojik ve organik nedenlerin bir arada olması ihtimalini güçlendiriyor. Organik nedenle ilgili doktorunuz ilaç vererek gereğini yapmış. Psikolojik nedenler arasında başta performans kaygısı olmak üzere, eşin çekiciliğini yitirmesi ve bu nedenle erotize etmekte zorlanma, eşe duyulan bastırılmış öfke duygusu, yeterli erotik ortamın oluşturulamaması, mahremiyet eksikliği, eşin cinselliğe ve fantezilere kapalı olmasını sayabiliriz. Bu noktada cinsel terapist sizi tarafsızca dinleyerek sorunun kaynağını bulma ve size özel çözümler bulma konusunda yardımcı olabilir.