Cinsel yaşam kaç yaşında sona erer?

Cinsel istek ömür boyu süren bir enerjidir ve yaşla birlikte azalsa da hayat boyu devam eder

Bu yaştan sonra evlenemez miyim?

SORU:

68 yaşında iki yıl önce eşini kaybetmiş bir erkeğim. Cinsel yönden hâlâ akti­fim. Hem yalnızlıktan kurtulmak hem de cinsellik yaşamak için yeniden ev­lenmek isteğime çocuklarım karşı çıkı­yor. Cinselliğin bir yaşı var mı, benim isteğim anormal mi? M.B./ Trabzon

CEVAP:

Cinsellik ve cinsel istek sayesinde üreme davranışı ve insan soyunun devamı sağlanır. Yani yaşam gelecek kuşaklara taşınarak devam eder. İlerleyen yaşla birlikte azalsa da hayat boyu sürer. İnsanlar için cinselliğin anlama üreme davranışının çok ötesin­de birbirini seven, arzu eden iki insanın birlikte özel bir anı yaşamaları ve sevgiyi paylaşmalarıdır. Tensel temas ve dokun­ma bu yakınlığın yaşanma şeklidir. Ayrıca düzenli cinsel hayata sahip 60 yaş üstü bireylerde, yaşlılıkla ortaya çıkan depresyo­nun çok daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Çocuklarınızla bir araya gelerek karşılıklı olarak yeni bir evliliğin artılarını eksilerini konuşabilir, herkesin üzerinde uzlaştığı ortak bir çözüm yolu bulabilirsiniz.

Cinsel terapinin

faydası olur mu?

SORU:

18 yıldır evli bir erkeğim, 41 yaşında­yım, eşimle aramızda sekiz yaş fark var. Yaklaşık beş yıldır ilişki sırasında sert­liği sürdüremiyorum, çoğu zaman ilişki boşalamadan sona eriyor. Doktor ilaç verdi ve cinsel terapist önerdi. Fayda görür müyüm? T.E./ Ankara

CEVAP:

Cinsel işlev bozuklukları organik, psikolojik ve organik nedenlerle psikolojik neden­lerin birlikte olmasına bağlı olarak üçe ayrılır. Sertleşmenin ilişkinin başında olup sonradan kaybolması psikolojik ve organik nedenlerin bir arada olması ihtimalini güç­lendiriyor. Organik nedenle ilgili doktorunuz ilaç vererek gereğini yapmış. Psikolojik ne­denler arasında başta performans kaygısı olmak üzere, eşin çekiciliğini yitirmesi ve bu nedenle erotize etmekte zorlanma, eşe duyulan bastırılmış öfke duygusu, yeterli erotik ortamın oluşturulamaması, mahre­miyet eksikliği, eşin cinselliğe ve fantezilere kapalı olmasını sayabiliriz. Bu noktada cin­sel terapist sizi tarafsızca dinleyerek soru­nun kaynağını bulma ve size özel çözümler bulma konusunda yardımcı olabilir.