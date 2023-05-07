Cinsel uyum sorununun nedenleri
Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıklarının olması son derece sık rastlanan bir durumdur. Bunun birçok nedeni olabilir.
Bu durumda nasıl hareket etmeliyiz?
SORU:
4 yıldır evli bir erkeğim. Eşim evlendiğimizden beri cinselliğe karşı ilgisiz. Cinsellikten haz almadığını söylüyor. Eşimle cinsel uyumu nasıl yakalarız? T.E./Manisa
CEVAP:
Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıklarının olması, son derece sık rastlanan bir durumdur. Bunun birçok nedeni olabilir. En sık karşılaşılan nedenlerin başında erkeklerin kadın cinselliğini yeterince tanımamaları, yatakta acele etmeleri ve ön sevişmeyi kısa tutmalarıdır. Buna ek olarak kadınların iş yükünün çok olması, stresli bir yaşantı, annelik sorumluluğu gibi konularda cinselliğin geri plana itilmesine neden olabilir. Bütün bu nedenlerden dolayı partnerinizi arzuladığınız zaman onun da size yaklaşmasını sağlamak için önce onu zihinsel olarak uyarmalısınız. Bunun için eşinizle yeniden sevgili olmak, birlikte banyo yapmak, erotik konuşmalar ve masaj yaparak uyarmak, fantezilerden bahsetmek faydalı olabilir. Bu çabalarınıza rağmen cinsel yaşantınız beklediğiniz yönde gelişmezse bir uzmandan profesyonel destek almanız uygun olur.
Benim sorunum bir hastalık mıdır?
SORU:
20 yaşında bir gencim. Sürekli cinsellik düşünüyorum, bu nedenle hiçbir şeye tam odaklanamıyorum. Bu hastalık mıdır? Çözüm yolu nedir? M.D./Adana
CEVAP:
Genç erkeklerde cinsel enerji yaşın gereği olarak oldukça yüksektir. Bu normal gelişimin bir parçasıdır. Testosteron fazlalığı dikkatin cinselliğe kaymasına neden olabilir. Burada önemli olan hayat akışı içinde işlevselliğin bozulup bozulmamasıdır. Sürekli cinselliği düşünmeye cinsel bağımlılık denir. Cinsel bağımlılık cinsel terapi ile tedavi edilebilir bir sorundur. Sizin durumunuzda bir yere kadar dürtüselliğiniz anlaşılabilir. Bununla birlikte cinsel düşünceleriniz, geleceğiniz için önemli olan bir dönemde odaklanmanıza ve çalışmanıza engel olduğu için dikkate alınması gerekir. Ailenizle görüşerek sizi bir uzmana götürmelerini isteyebilirsiniz.