Cinsel uyum sorununun nedenleri

Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıklarının olması son derece sık rastlanan bir durumdur. Bunun birçok nedeni olabilir.

Bu durumda nasıl hareket etmeliyiz?

SORU:

4 yıldır evli bir erkeğim. Eşim evlendiğimizden beri cinselliğe karşı ilgisiz. Cinsellikten haz almadığını söylüyor. Eşimle cinsel uyumu nasıl yakalarız? T.E./Manisa

CEVAP:

Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıkla­rının olması, son derece sık rastlanan bir durumdur. Bunun birçok nedeni olabilir. En sık karşılaşılan nedenlerin başında erkeklerin kadın cinselliğini yeterince tanımamaları, yatakta acele etmeleri ve ön sevişmeyi kısa tutmalarıdır. Buna ek olarak kadınların iş yükünün çok olması, stresli bir yaşantı, annelik sorumluluğu gibi konularda cinselliğin geri plana itilme­sine neden olabilir. Bütün bu nedenlerden dolayı partnerinizi arzuladığınız zaman onun da size yaklaşmasını sağlamak için önce onu zihinsel olarak uyarmalısınız. Bunun için eşinizle yeniden sevgili olmak, birlikte banyo yapmak, erotik konuşmalar ve masaj yaparak uyarmak, fantezilerden bahsetmek faydalı olabilir. Bu çabalarınıza rağmen cinsel yaşantınız beklediğiniz yön­de gelişmezse bir uzmandan profesyonel destek almanız uygun olur.

Benim sorunum bir hastalık mıdır?

SORU:

20 yaşında bir gencim. Sürekli cinsellik düşünüyorum, bu nedenle hiçbir şeye tam odaklanamıyorum. Bu hastalık mıdır? Çözüm yolu nedir? M.D./Adana

CEVAP:

Genç erkeklerde cinsel enerji yaşın ge­reği olarak oldukça yüksektir. Bu normal gelişimin bir parçasıdır. Testosteron fazlalığı dikkatin cinselliğe kaymasına neden olabilir. Burada önemli olan hayat akışı içinde işlevselliğin bozulup bozul­mamasıdır. Sürekli cinselliği düşünmeye cinsel bağımlılık denir. Cinsel bağım­lılık cinsel terapi ile tedavi edilebilir bir sorundur. Sizin durumunuzda bir yere kadar dürtüselliğiniz anlaşılabilir. Bununla birlikte cinsel düşünceleriniz, geleceğiniz için önemli olan bir dönem­de odaklanmanıza ve çalışmanıza engel olduğu için dikkate alınması gerekir. Ailenizle görüşerek sizi bir uzmana götürmelerini isteyebilirsiniz.