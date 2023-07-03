Cinsel uyum sorunu başka sorunlara da neden olabilir

Cinsellikten beklentileri farklı olan çiftler arasında cinsel uyum sorunu sık görülür. Üstelik bu sorun yenilerine gebedir…

Neden böyle bir sıkıntı yaşıyoruz?

SORU:

32 yaşında evli bir kadınım. Eşim beni sevdiğini söylüyor ama benimle çok seyrek birlikte oluyor. Sevişmeden yalnızca birleşmek istiyor, onda da ya hemen boşalıyor. Bu durumu nasıl dü­zeltebiliriz? H.D./İstanbul

CEVAP:

Yazdıklarınızdan eşinizle cinsellikten beklentilerinizin farklı olduğu bu nedenle cinsel hayatınızda bir uyum sorunu yaşadığınız anlaşılıyor. Eşinizin sizinle hiç sevişmek istememesi adeta mastürbasyon yapar gibi yalnızca boşalma odaklı bir cinselliği tercih etmesi, yaşadığınız cinsellikten haz almadığını gösterir. Bunun her ikinizden ya da evlilik ilişkisinden kaynaklanan birçok sebebi olabilir. Sizin durumunuzda deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak cinsel hayatınızı her ikinizin de tatmin edecek şekilde yeniden yapılandırmanız uygun olur. Cinsel terapi bir yandan açık iletişimin önünü açarken diğer yandan işlevsel cinselliği çifte öğreterek daha doyumlu bir cinsel hayatın oluşmasına yardımcı olur.

Eşime karşı nasıl istekli olurum?

SORU:

42 yaşında evli bir erkeğim. Eşimin aşırı dominant bir yanı var. Bu yüzden ona karşı cinsel çekim hissedemiyorum. Bana ne önerirsiniz? M.T./Edirne

CEVAP:

Kadınlar doğaları gereği kaygılıdır. Kaygı kadını değer verdiği kişileri ve çevresini kontrol etmeye zorlar. Bu davranışlar çoğu zaman erkekler tarafından özerkliğine müdahale ve kısıtlanma olarak algılanır. Bu farklı bakış açısı karşılıklı güç mücadelesi­ne ve çatışmaya dönüşerek eşlerin birbi­rinden fiziksel ve duygusal olarak uzak­laşmasına neden olabilir. Eşler arasındaki bu fiziksel ve duygusal uzaklaşmadan ilk etkilenen cinsel yaşam olur. Çünkü cinsel istek ve cinsel çekimi engelleyen duygula­rın başında eşe karşı duyulan bastırılmış öfke duygusu gelir. Sizin durumunuzda öncelikle eşinize birlikte bir evlilik ve çift terapistinden profesyonel destek almanız uygun olur. Terapi eşinize karşı hissettiğiniz kızgınlık duygusunun sağlıklı bir şekilde ifade edilmesini ve azalmasını sağlar. Bu duygu iyileştiğinde aranızdaki cinsel çekim yeniden oluşacaktır