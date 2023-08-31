Cinsel uyum nasıl sağlanır?

Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıklarının olması, son derece sık rastlanan bir durumdur. Bunun birçok nedeni olabilir…

EŞİME CİNSELLİĞİ NASIL SEVDİRİRİM?

SORU:

5 yıldır evli bir erkeğim. Eşim evlendiğimizden beri cinselliğe karşı ilgisiz. Cinsellikten haz almadığını söylüyor. Ona cinselliği nasıl sevdirebilirim? M.F./Elazığ

CEVAP:

Eşler arasında cinsel istek uyuşmazlıklarının en sık karşılaşılan nedenlerin başında erkeklerin kadın cinselliğini yeterince tanımamaları, yatakta acele etmeleri ve ön sevişmeyi kısa tutmalarıdır. Buna ek olarak kadınların iş yükünün çok olması, stresli bir yaşantı, annelik sorumluluğu gibi konularda cinselliğin geri plana itilmesine neden olabilir. Bütün bu nedenlerden dolayı partnerinizi arzuladığınız zaman onun da size yaklaşmasını sağlamak için önce onu zihinsel olarak uyarmalısınız. Bunun için eşinizle yeniden sevgili olmak, birlikte banyo yapmak, erotik konuşmalar ve masaj yaparak uyarmak, fantezilerden bahsetmek faydalı olabilir. Bu çabalarınıza rağmen cinsel yaşantınız beklediğiniz yönde gelişmezse bir uzmandan profesyonel destek almanız uygun olur.

ART ARDA ORGAZM MÜMKÜN MÜDÜR?

SORU:

34 yaşında bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimle güzel bir cinsel hayatımız var. Eşim birlikte olduğumuzda peş peşe orgazm olduğunu söylüyor. Bu mümkün mü, yoksa orgazm taklidi mi yapıyor? S.G./İstanbul

CEVAP:

Kadın cinsel fizyolojisi erkek cinsel fizyolojisinden farklıdır. Erkeklerde cinsel gerilim boşalmayla sonlanır, testosteron seviyesi düşer ve zorunlu bir dinlenme (refrakter dönem) dönemine girilir. Kadınlarda ise boşalma sırasında erkeklere benzer bir testosteron düşüşü yaşanmaz, eğer uyarılma ve cinsel gerilim azalmadan devam ederse peş peşe orgazmlar yaşanabilir. Çünkü kadınlarda boşalma ve orgazm daha çok psikolojik bir süreçtir. Bu kadının cinsel ilişkideki güçlü yanıdır. Eşinizin cinsel birlikteliğinizde tekrar orgazm oluyormuş gibi orgazm taklidi yapmasına gerek olduğunu sanmıyorum. Öyle olsa bir defa yapar, devam etmez. İçinize şüphe düşürmeden yaşadığınız cinselliğin keyfini çıkarmaya devam etmenizi öneririm.