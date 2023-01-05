Cinsel uyum nasıl sağlanır?

Cinsel terapiye en sık gelme nedenlerinden biri de eşler arasındaki cinsel uyum sorunudur. Bir ilişki içinde her iki eşin de cinselliğe ilgi düzeyinin aynı olması oldukça nadir bir durumdur…

Eşimin beni anlaması için ne yapabilirim?

SORU:

32 yaşındayım ve bir market zincirinde çok yoğun çalışıyorum. Eve döndüğüm­de cinsellik yaşamaya ne enerjim ne de vaktim kalıyor. Eşim bana göre daha rahat, her gün birlikte olmak istiyor, bu nedenle çatışma yaşıyoruz. Bu sorunu nasıl çözeriz? H.B./ İstanbul

CEVAP:

Her iki eşin de kişisel geçmişi, cinselliğe bakış açısı, cinsel enerjisi, eşine karşı duy­guları farklı farklıdır. Bu durum cinsel ilişki sıklığını önemli ölçüde belirler. Bununla bir­likte eşlerin cinsellik konusunda her ikisini de memnun edecek orta bir yerde buluşma­sı mümkündür. Bunun eşlerin cinsel ilişki sıklığı konusunda tartışmak yerine yetişkin egolarıyla konuşarak istek ve beklentilerini dile getirmeleri, cinselliğe zaman ayıra­bilmek için sorumlulukları paylaşmaları gerekir. Sizin durumunuzda eşinizle konu­şarak yaşam sorumluluklarını paylaşmak konusunda yardım talep edebilir, cinsellik konusunda zaman yaratmak için iş birliği önermeniz uygun olur. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan profesyo­nel destek alarak farklı çözüm seçenekleri konusunda konuşmanız faydalı olacaktır.

Balayı sistiti acaba tekrar eder mi?

SORU:

Beş aydır evliyim, eşimle ilk cinsel birlik­teliğimiz sorunsuz geçti ama ondan sonra yanma, acıma, kızarıklık gibi şikayetleri oldu. Bunlar sonradan geçti ama eşim yeniden aynı şeyler olur diye cinsellikten uzak duruyor, ne yapmalıyım? V.A./Antalya

CEVAP:

İlk defa ilişkiye giren genç kadınlarda bazı durumlarda bir idrar yolu enfeksiyonu gelişebilir. Buna bal ayı sistiti denir. İlk iliş­kiden sonra görülen bu durum çoğu zaman endişelenmeyi gerektirmeyen basit bir durumdur. İlişkide rahat olamayan kendini kasan kadınlarda daha şiddetli yaşanabilir ve bazen ilişkiye girme korkusu dediğimiz vajinismus ya da ağrılı giriş bozukluğu olan disparoni ile karıştırılabilir. Nedeni çoğu zaman cinsel ilişki yoluyla geçen ve kadının savunma sisteminin tanımadığı bazı bak­terilerin enfeksiyon oluşturmasıdır. Birkaç günden uzun sürmesi durumunda mutlaka doktora görünüp gerekli tedaviye başlan­ması gerekir. Yaşanan ilk ilişkinin böyle bir sorunla balaması ondan sonra yaşanacak bütün ilişkilerde tekrar olacağı kaygısına neden olursa ağrılı giriş bozukluğundan, orgazm bozukluğuna, oradan cinsel istek­sizliğe kadar gidebilir. Sizin durumunuzda eşinizde bir korku gelişmiş, bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Her ilişkide orgazm olmak şart mıdır?

SORU:

4 yıldır evliyim Eşim her ilişki sonrası benim orgazm olup olmadığıma takmış durumda. Her ilişkide orgazm olmak zorunlu mu, eşi­me bunun nasıl söylerim? K.A./Mersin

CEVAP:

Elbette her ilişkide orgazm olmak zorunlu­luk değildir. Bunun hedef olarak konulması durumunda daha da zorlaşabilir. Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Kadının ve erkeğin cinsel yanıt­larının fizyolojik farklılığı nedeniyle eşler ne zaman orgazm olacaklarını tam olarak belirleyemezler. Çünkü orgazm dediğimiz şey sempatik sinir sistemi denilen refleks­leri yöneten bir sistem tarafından başlatılır ve bitirilir, bazen de hiç olmayabilir. Yeterince sık sevişen uyumlu çiftlerde orgazm birkaç saniyelik kısa süren bir histir. Kadınlar için orgazm olmak, iyi bir cinsel ilişki ya da daha çok zevk almak için zorunlu değildir. Cinsel tutku ve paylaşım kadın için yeterli olabilir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşa­rak orgazm olmasanız da birlikte olmaktan mutlu olduğunuzu söyleyebilir böylece onun­da orgazm yaşatma kaygısını azaltabilirsiniz.