Cinsel uyum için önce kaliteli zaman geçirin

Cinsellik denince akla yalnızca cinsel birleşme geliyor. Oysa cinsellik bundan çok daha ötesi; zamanı, yaşamı, duyguları ve ortak hayalleri paylaşmaktır. Bunlar da birlikte geçirilen kaliteli zamanla mümkündür…

Bu problemimizin bir çözümü var mı?

SORU:

5 yıldır evli bir çiftiz. Eşimle hiç birlikte vakit geçiremiyor, ortak bir şey yap­mıyoruz. Evde herkes kendi köşesinde oturur. Yatma saati gelince eşim benim­le sevişmek ister ama ben aramızda bir paylaşım olmadığı için reddederim. Bunun bir çözümü var mı? A.C./ İstanbul

CEVAP:

Kaliteli zaman aynı evde olmak değil, karşılıklı birbirine odaklanarak kendilerin­den ve ilişkilerinden konuşmaktır. Ancak birlikte zaman geçirebilen çiftler gerçek anlamda bir çift olabilirler. Birbirine yakın çiftlerde cinsel istek artar ve cinsel yakınlık daha doyumlu ve doyurucu olur. Uyumlu bir cinsellik için bir çeşit ön sevişmenin de ön sevişmesi diyebileceğimiz iletişim ve paylaşım temelli kaliteli zaman geçirme çok önemlidir. Sizin durumunuzda öncelik­le çift ilişkisi ve evlilik doyumunu gözden geçirmeniz ondan sonra cinsel sorunlara odaklanmanız daha uygun olur.

Neden böyle bir sorun yaşıyoruz?

SORU:

Eşim işi gereği sık sık başka şehirlere görevli gidiyor. Geri dönüşlerinde ilk gün çok tutkulu seks yapıyoruz. Bu bir­kaç gün sonra azalmaya başlıyor. Neden böyle oluyor? M.T./ Eskişehir

CEVAP:

Cinsel istek susuzluk gibi doğal bir ih­tiyaçtır. Uzak kaldıkça cinsel gerilim ve buna bağlı cinsel istek artar. Özellikle erkeklerde uzun süre boşalma olmayınca artan testosteron seviyesi cinsel şehveti artırabilir. Kadınlarda ise özlenen daha çok duygusal yakınlık ve tensel temastır. Bunun nedenle fazla uzun sürmeyen ayrılıklar bazı durumlarda cinsel istek ve arzuyu olumlu etkileyebilir. Birkaç gün sonra bedensel ve ruhsal ihtiyaçlar azaldığında cinsel tutku ve ilişki sıklığı da normale döner. Sizin du­rumunuzda kısa ayrılıkların işe yaradığı, bu durumun ruhsal ve bedensel bir alışkanlık ve bir beklenti heyecanı yarattığı için cinsel isteğe iyi geldiği anlaşılıyor. Sorun olmayan yerde sorun aramamak gerekir.

Vajinal orgazmın püf noktası nedir?

SORU:

28 yaşındayım ve 1 yıldır devam eden ilişkim var. Ben yalnızca klitoral orgazm yaşayabiliyorum. Erkek arkadaşım bu konuyu çok kafasını takıyor ve beni suçluyor. Onun istediği gibi vajinal bir orgazm yaşamak için ne yapabilirim? G.D./ Bursa

CEVAP:

Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucun­da ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Yapılan son çalışmalar gerçekte vajinal orgazm diye bir şey olma­dığını bütün orgazmların aslında klitoral olduğunu, vajinayı çepeçevre saran klitori­sin uzantıların penis tarafından uyarılması sonunu yaşanan orgazmın vajinal orgazm sanıldığını ama aslında gerçek uyarı mer­kezinin klitoris olduğunu gösteriyor. Va­jinal orgazm hissini artırmak bazı cinsel terapi teknikleriyle mümkündür. Burada yapılması gereken klitoris uyarısıyla penis içerideyken alınan uyarıyı eşleştirmektir. Köprü manevrası denilen teknikle penis içerideyken kilitoris uyarısına devam edilir ve boşalma sırasında klitoral uyarı kesi­lir, orgazm penis hareketleriyle sağlanır. Klitoris uyarısı her defasında biraz daha erken kesilirse zamanla yerini tümüyle vajina-penis orgazmına bırakır. Aslında her şey cinsel hazzın beyinde nasıl kodlandı­ğıyla ilgilidir. Bu kodlar ya da alışkanlıklar değiştirilebilir yeniden kodlanabilir.