Cinsel uyum için önce kaliteli zaman geçirin

Cinsellik denince akla yalnızca cinsel birleşme geliyor. Oysa cinsellik cinsel birleşmeden çok daha ötesi, zamanı, yaşamı, duyguları, ortak hayalleri paylaşmaktır…

Aramızdaki sorun nasıl çözülür?

SORU:

5 yıldır evli bir çiftiz. Eşimle hiç birlikte vakit geçiremiyor, ortak bir şey yapmıyoruz. Evde herkes kendi köşesinde oturuyor. Yatma saati gelince eşim benimle sevişmek istiyor ama ben aramızda bir paylaşım olmadığı için iste­miyorum. Bunu nasıl çözeriz?

CEVAP:

Eşler arasında uyumlu bir cinsellik için birlikte kaliteli zaman geçirilmesi önemli. Kaliteli zaman aynı evde olmak değil, karşılıklı birbirine odaklanarak kendilerinden ve ilişkilerinden konuşmaktır. Ancak birlikte zaman geçirebilen çiftler gerçek anlamda bir çift olabilirler. Birbirine yakın çiftlerde cinsel istek artar ve cinsel yakınlık daha doyumlu ve doyurucu olur. Uyumlu bir cinsellik için bir çeşit ön sevişmenin de ön sevişmesi diyebileceğimiz iletişim ve paylaşım temelli kaliteli zaman geçirme çok önemlidir. Sizin durumunuzda öncelikle çift ilişkisi ve evlilik doyumunu gözden geçirmeniz ondan sonra cinsel sorunlara odaklanmanız daha uygun olur.

Cinsel hayatımız yoluna girer mi?

SORU:

25 yaşında evli bir kadınım. Eşim fazla kibar, her şeyi alttan alan, hakkını arayamayan biri. Ailesinin yanında beni korumuyor, evde de ben ne dersem onu yapıyor. Bu haliyle bana cinsel yönden hiç çekici gelmiyor. Ne yapabilirim? M.T./Bursa

CEVAP:

Toplum erkeğe ve kadına fizyolojik cinsiyetine özgü bir takım roller yükler, bu rollere uygun davranılmasını bekler. Cinsel istek ve çekim partnerin bu rollere ve beklentilere ne kadar uygun olduğuna göre değişir. Bu rollerin dışına çıkıldığında cinsel çekim azalabilir ya da tümüyle kaybolabilir. Genellikle erkekten beklenen güçlü, daha rekabetçi ve cesur, koruyup kollayıcı olan, kararlar alıp, aldığı kararların arkasında duran biri olması beklenir. Bunun nedeni kadınlardaki annelik içgüdüsüdür. Gebelik ve bebeğinin ilk yıllarında avcılık ve toplayıcılık özellikleri zayıflayan kadının erkeğin onu kollamasına ve beslemesine gereksinimi vardır. Güçlü erkek bu görünümüyle kadının gereksinimleri karşılamayı ve korumayı vaat eder. Bilinçaltı etkilerin nedeniyle bir şekilde bunu fark eden kadının cinsel isteği ve ilgisi güçlü görünen erkeğe doğru olur. Sizin durumunuzda eşinizi destekleyip onaylayarak içindeki eril gücün güçlenmesini, ilişkide daha etkin ve belirleyici olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer olmuyor, eşinizin fıtratında böyle bir yapı yoksa eşinizle birlikte cinsel terapiyi de bilen deneyimli bir evlilik ve çift terapistinden profesyonel destek alabilirsiniz.