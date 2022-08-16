Cinsel uyum için açık iletişim şart

Eşlerin birbirini sevmesi cinsellik konusunda da anlaşacakları anlamına gelmez. Cinsel uyum ancak zamanla karşılıklı konuşma, samimiyet ve deneyimle gerçekleşir…

Eşimle bu konuda nasıl anlaşabiliriz?

SORU:

28 yaşındayım, yeni evliyim, eşimle severek evlendik ama cinsellik dışında her konuda anlaşıyoruz. Eşim cinsellikte çok kapalı, benim her şeyi o söylemeden anlamamı bekliyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? İ.D./ İstanbul

CEVAP:

Cinsellik doğuştan gelen kaynağını üreme ve hayatı sürdürme içgüdüsünden alan bir ihtiyaçtır. Bununla birlikte cinsel bir güdü­nün varlığı onun nasıl yaşanacağını belirle­mez, cinsel davranış repertuarı cinsiyete, yaşa, geçmiş cinsel deneyimlere, içinde yaşanılan kültürün değerlerine göre değişir, kardeşler arasında bile farklıdır, parmak izi kadar kişiseldir. Birbirini seven insanların birçok konuda ortak beğenileri olduğu için cinsellikte de aynı olduğu varsayımı bir evlilik hurafesidir. Eşlerin birbirini sevmesi, severek evlenmesi cinsellik konusunda da tam olarak anlaşacakları, baştan itibaren uyumlu olacakları anlamına gelmez. Kimse bir başkasının aklından geçenleri okuyamaz, ancak tahmin edebilir. Cinsel uyum zaman içerisinde açık iletişim, karşılıklı anlayış, samimiyet ve deneyimle gerçekleşir. Bu nedenle eşinizle konuşarak onun cinsel bir­liktelik sırasında tam olarak neleri sevdiğini bilemediğinizi söyleyebilirsiniz.

İlaçların neden bir faydası olmuyor?

SORU:

35 yaşında bekar bir erkeğim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Gittiğim doktorlar ilaç veriyor ama istediğim sonucu alamıyorum. Acaba farklı ilaçlar denesem daha iyi bir sonuç alabilir miyim? D.C./ Ankara

CEVAP:

Erken boşalma sorunu erkekler arasında özellikle düzenli bir cinsel yaşamı olma­yan erkekler arasında en yaygın görülen cinsel işlev bozukluğudur. İlk akla gelen ve etkisini kısa sürede gösteren çözüm ilaç kullanmaktır ama ilaçlar kullanıldığı sürece etkili olur, bırakıldığında başa dönülür ve birçok istenmeyen yan etkiye de katlanmak zorunda kalınır. Bununla birlikte yan etkisi olmayan etkili ve kalıcı bir boşalma denetimi ancak cinsel terapiyle mümkündür. Her ko­nuda hemen ilaçlara yönelmemeli alternatif çözüm yolları da denemelidir.

Niye alkol almadan seks yapamıyorum?

SORU:

8 yıldır evliyim, eşimle evliliğin başındaki cinsel heyecan ilk çocuğun doğumuyla birlikte azaldı. Yaklaşık 2 yıldır haftada bir cinsellik yaşıyoruz o da ancak biraz alkol aldıktan sonra oluyor. Eşim böyle olmaması gerektiğini düşünüyor, sizce de bu bir sorun mu? U.A./ İstanbul

CEVAP:

Birçok çiftte evliliğin başında ki cinsel tutku ve ilişki sıklığı aynı kalmaz, zamanla bir miktar azalır. Alışkanlık, artan sorumluluklar, fiziksel değişime bağlı cinsel çekiciliğin azalması, evlilik sorunları gibi nedenlere bağlı olarak bu azalma normal ve beklenen bir durumdur. Bununla birlikte cinsel birliktelik yaşayabil­mek için alkol almaya ihtiyaç duyma, bu olma­dan cinsellik yaşayamama normal bir durum değildir, cinsellikle ilgili dile getirilemeyen önemli sorunlar olduğunu gösterir. Özellikle performans kaygısı yaşayan erkeklerde ve eşi­nin yanında rahat olamayan kadınlarda alkol kullanımı abartılmadığı sürece bir parça fayda sağlayabilir. Bu sorunlar çözülmediğinde zamanla alkol kullanımı da yeterli olmayabilir ve sorun daha da karmaşıklaşabilir.