Cinsel terapi ne zaman gereklidir?

Bu tedaviyle bizim sorunumuz çözülür mü?

SORU:

Evliliğimizin 10’uncu yılına girdik. İlk çocuktan itibaren cinsel yaşantımız bozulmaya başladı ve gittikçe daha da kötüleşti. Ayrı odalarda yatmaya başladık. Gittiğimiz psikolog cinsel te­rapiste gitmemizi önerdi. Cinsel terapi gerçekten işe yarar mı? H.C./Bursa

CEVAP:

Cinsel terapi kendine has bilimsel temeli ve teknikleri olan ve etkinliği kanıtlanmış özel uzmanlık isteyen bir terapi şeklidir. Organik nedenli olmayan cinsel işlev bozuklukların­da kullanılır. Her evli çiftte zaman zaman cinsel sorunlar olabilir. Bazen evlilik sorun­ları cinsel sorunlara bazen de cinsel sorun­lar evlilik sorunlarına neden olabilir. Böyle durumlarda erken çözüm aramak ilişkinin kötüye gitmesini engeller. En sık karşılaşılan ve cinsel terapi gerektiren durumlar, erkek­lerde erken boşalma ve sertleşme sorunları, kadınlarda ilişkiye girememe durumu olan vajinismus ya da ilişki sırasında ağrı duyma ve her iki cinsiyette birlikte görülen cinsel isteksizlik ve orgazm bozukluklarıdır. Sizin durumunuzda eğer psikoloğunuz cinsel te­rapiyi önermiş ise haklı gerekçeleri olabilir, dikkate almanız uygun olur.

Eşimle neden cinsel uyumu yakalayamadık?

SORU:

Eşimle cinsel uyumu bir türlü yakalayamadık. Eşim beni sevdiğini söylüyor ama benimle çok seyrek birlikte oluyor, sevişmeden birleşmek istiyor, onda da ya hemen boşalıyor ya da eliyle yapmasa hiç boşalamıyor. Bu nu nasıl düzeltebiliriz? S.B./İzmir

CEVAP:

Yazdıklarınızdan eşinizle cinsellikten beklentilerinizin farklı olduğu bu neden­le cinsel hayatınızda bir uyum sorunu yaşadığınız anlaşılıyor. Eşinizin sizinle hiç sevişmek istememesi adeta mastürbas­yon yapar gibi yalnızca boşalma odaklı bir cinselliği tercih etmesi, yaşadığınız cinsel­likten haz almadığını gösterir. Bunun her ikinizden ya da evlilik ilişkisinden kaynak­lanan birçok sebebi olabilir. Sizin duru­munuzda deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak cinsel hayatınızı her ikinizin de tatmin edecek şekilde yeni­den yapılandırmanız uygun olur.