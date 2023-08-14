Cinsel terapi hangi sorunlara iyi gelir?

Cinsel terapi, cinsel isteksizlikten vajinismusa kadar sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluklarında son derece başarılı sonuçlar verir.

Bu yöntemin bize faydası olur mu?

SORU:

Eşimle bir süredir cinsel sorunlar yaşıyoruz. Bu nedenle gittikçe birbirimize yabancılaşmaya en ufak bir şeylerden kavga etmeye başladık. Sonuçta cinsel terapi almaya karar verdik. Cinsel terapi nedir, hangi sorunlara iyi gelir ve nasıl yapılır? M.P./Bursa

CEVAP:

Cinsel sorunlardan dolayı çiftin veya eşlerden her birinin bozulan ruhsal dengesini düzeltmek, düşünce ve duygu alışverişini sağlamak, kendini tanımasına yardımcı olmak, iç çatışmalarını çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, cinsel ilişkilerini iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere “cinsel terapi” adı verilir. Cinsel terapi bu konuda özel eğitim almış uzmanlar tarafından yapılır. Bu yöntem, cinsel terapistin kendisi ile danışan arasında profesyonel olarak yapılandırdığı gizliliğe ve farklılıklara saygılı bir terapötik ilişki ve bu ilişki çerçevesinde belli aralıklarla yapılacak görüşmelerle gerçekleştirilir. Cinsel terapide genellikle ilaç kullanılmaz. Cinsel terapi, cinsel isteksizlik, boşalma ve orgazm bozuklukları, vajinismus gibi sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluklarında son derece başarılı sonuçlar vermektedir.

Gerginlikten nasıl kurtulabilirim?

SORU:

29 yaşındayım, 5 yıldır evliyim. Eşimin yanında sebebini bilmediğim bir şekilde sürekli gergin oluyorum ve bu nedenle kendimi bırakamadığım için orgazm olamıyorum. Bu durum eşimde rahatsız ediyor, bir çözümü var mı? T.A./Ankara

CEVAP:

İyi bir cinsel yaşam için her şeyden önce eşlerin birbirinin yanında rahat olması, birbirine güvenmesi ve birbirini rahatlatması gerekir. Gerginlik adrenalin salgılanmasına ve bedenin kasılmasına neden olur. Bedeni kasılan bir kişi istemsizce savunma refleksi gerçekleştirdiğinden dokunma, hissetme ve haz almaya karşı duyarsızlaşır ve ne kadar istese de bir türlü kendini bırakarak boşalma ve orgazm yaşayamaz. Sizin durumunuzda öncelikle gerginliğinizin sebebini doğru tespit ederek rahatlatıcı ve gevşetici bir tanım nefes ve gevşeme teknikleriyle üzerinizdeki gerginliğin azaltılması gerekir. İnternet üzerinden bulacağınız gevşetici müzik ya da videolarla gevşemeyi deneyebilirsiniz. Bu durumun devam etmesi halinde bir uzmandan destek alabilirsiniz.