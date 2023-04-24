Cinsel takıntıyla nasıl başa çıkılır?

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) diğer adıyla takıntı hastalığı, kişinin kendisinin de rahatsız olmasına rağmen engellenemez bir şekilde belirli düşünceleri ve davranışları tekrar etmesine denir. Cinsellikte de OKB gelişebilir ancak çözümsüz değildir.

Eşimin problemi nasıl tedavi edilir?

SORU:

Bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimde has­talık kapma takıntısı var. Benim başkalarından hastalık kapıp ona bulaştıracağımı düşünüyor, seks yap­maktan çekiniyor ve seks yapacağımız zaman dakikalarca yıkanmamız gerekiyor. Bu durumdan sıkıldım, bir tedavi yolu var mı? B.T./Adana

CEVAP:

Takıntılar arasında en sık görülenler cin­sel takıntılardır. Cinsel takıntılar temiz­likle, ortamın tertip düzeniyle, eşyaların simetrisiyle, kişinin kendi bedeni ya da partnerin bedeniyle ilgili olabilir. Böyle ki­şiler takıntı yaptıkları konu istedikleri gibi olmadığı sürece rahat edemezler, cinsel­liğe odaklanamazlar ve cinsel birliktelik yaşayamazlar. Takıntı hastalığı ilaç tedavi­si ve psikoterapi ile tedavi edilebilir ya da kontrol edilebilir seviyeye getirilebilir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak takıntı­ları konusunda bir ruh sağlığı uzmanından destek alarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Sizce bende böyle bir sorun var mı?

SORU:

4 yıldır evli bir erkeğim. Özellikle eşimin adet döneminden sonra yaşadığımız cinsellik çok kısa sürüyor, eşim bende erken boşalma olduğunu düşünüyor. Bende gerçekten böyle bir sorun var mı? S.A./ İstanbul

CEVAP:

Erken boşalma tanısı koyarken en az altı aylık düzenli ve sık ilişkiye rağmen iki daki­kanın altında ilişki yaşama ve bu durumun çift ilişkisinde sorunlara neden olmasına bakılır. Erkeklerde iki boşalma arasındaki süre uzadıkça ilişki de kalma süresi kısalır. Bu nedenle hemen her erkek zaman zaman erken boşalma yaşar. Bu normal ve bekle­nen bir durumdur. Bunun soruna dönüştü­ren katı bir güç ve performans beklentisi ile eşin sabırsız ve eleştirel tutumudur. Sizin durumunuzda eşinizin adet dönemi son­rasında yaşadığınız ilk birliktelikte erken boşalmanız aradaki süre nedeniyle normal bir durumdur, bu erken boşalma olarak görülmemelidir. Böyle zamanlarda ön sevişmeyi daha uzun tutup eşinizin ruhsal doyumuna öncelik verebilir, hızlı boşalmayı sorun olmaktan çıkarabilirsiniz.