Cinsel takıntıyla nasıl başa çıkılır?
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) diğer adıyla takıntı hastalığı, kişinin kendisinin de rahatsız olmasına rağmen engellenemez bir şekilde belirli düşünceleri ve davranışları tekrar etmesine denir. Cinsellikte de OKB gelişebilir ancak çözümsüz değildir.
Eşimin problemi nasıl tedavi edilir?
SORU:
Bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimde hastalık kapma takıntısı var. Benim başkalarından hastalık kapıp ona bulaştıracağımı düşünüyor, seks yapmaktan çekiniyor ve seks yapacağımız zaman dakikalarca yıkanmamız gerekiyor. Bu durumdan sıkıldım, bir tedavi yolu var mı? B.T./Adana
CEVAP:
Takıntılar arasında en sık görülenler cinsel takıntılardır. Cinsel takıntılar temizlikle, ortamın tertip düzeniyle, eşyaların simetrisiyle, kişinin kendi bedeni ya da partnerin bedeniyle ilgili olabilir. Böyle kişiler takıntı yaptıkları konu istedikleri gibi olmadığı sürece rahat edemezler, cinselliğe odaklanamazlar ve cinsel birliktelik yaşayamazlar. Takıntı hastalığı ilaç tedavisi ve psikoterapi ile tedavi edilebilir ya da kontrol edilebilir seviyeye getirilebilir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak takıntıları konusunda bir ruh sağlığı uzmanından destek alarak bu sorunu çözebilirsiniz.
Sizce bende böyle bir sorun var mı?
SORU:
4 yıldır evli bir erkeğim. Özellikle eşimin adet döneminden sonra yaşadığımız cinsellik çok kısa sürüyor, eşim bende erken boşalma olduğunu düşünüyor. Bende gerçekten böyle bir sorun var mı? S.A./ İstanbul
CEVAP:
Erken boşalma tanısı koyarken en az altı aylık düzenli ve sık ilişkiye rağmen iki dakikanın altında ilişki yaşama ve bu durumun çift ilişkisinde sorunlara neden olmasına bakılır. Erkeklerde iki boşalma arasındaki süre uzadıkça ilişki de kalma süresi kısalır. Bu nedenle hemen her erkek zaman zaman erken boşalma yaşar. Bu normal ve beklenen bir durumdur. Bunun soruna dönüştüren katı bir güç ve performans beklentisi ile eşin sabırsız ve eleştirel tutumudur. Sizin durumunuzda eşinizin adet dönemi sonrasında yaşadığınız ilk birliktelikte erken boşalmanız aradaki süre nedeniyle normal bir durumdur, bu erken boşalma olarak görülmemelidir. Böyle zamanlarda ön sevişmeyi daha uzun tutup eşinizin ruhsal doyumuna öncelik verebilir, hızlı boşalmayı sorun olmaktan çıkarabilirsiniz.