Cinsel sorununuz varsa çözümü geciktirmeyin

Eşlerden birinde olan ve tedavi edilmeyen bir cinsel işlev bozukluğu hem ilişkiye zarar verir hem de diğer eşte bir cinsel soruna yol açabilir…

Cinsel hayatımız nasıl yoluna girer?

SORU:

Bir yıldır evliyiz, eşimle bir türlü ilişki­ye giremedik. Bir sefer biraz ileri gittik ama çok acıyınca vazgeçtik. Bu sürede eşimde sertleşme sorunu oluştu, şimdi ikimiz de cinselliğe küstük. Bu durum­dan nasıl kurtuluruz? K.C./ Adana

CEVAP:

Vajinismus en sık karşılaşılan ve tedavisi en kolay olan kadın cinsel sorunlarından biridir. Sağlıklı bir cinsel yaşamda hazla sonuçlanan cinsel davranışlar beyindeki ödül sistemini aktive ederek davranışın tekrarını ve pekişmesini sağlar. Bunun tersi olarak yaşanan hayal kırıklıkları bu sistemin körelmesine ve isteğin azalma­sına neden olur. Buna öğrenilmiş çare­sizlik denir. Birçok vajinismuslu kadının eşinde sizinkine benzer gelişmeler olur, bu bir yere kadar olağan ve beklenen bir durumdur. Bu nedenle birçok cinsel işlev bozukluğunda cinsel terapi iki eşle birlikte yapılır ve cinselliğin yeniden her iki eşi de mutlu edecek şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılır.

Evlendikten sonra sorun yaşar mıyım?

SORU:

25 yaşımdayım ergenlikten bu yana sık sık kuru elle mastürbasyon yaptım. Bunun yanlış olduğunu öğrendim, şimdi kayganlaştırıcı eşliğinde yapmaya çalışı­yorum ama zevk alamıyorum. Bu durum evlenince sorun yaratır mı? Ş.A./ Ankara

CEVAP:

Yazdıklarınızdan bir travmatik mastürbas­yon sendromu (TMS) yaşadığınız anlaşı­lıyor. TMS, erken boşalma, sertleşme ve boşalma sorunlarında gibi erkek cinsel işlev bozukluklarının en önemli neden­lerinden biridir. Erkeklerde ergenlikten iti­baren keşfedilen ve düzenli olarak yapılan mastürbasyon aslında yetişkin cinselli­ğinin bir provasıdır. Eğer prova hatalı ise gerçek sahne deneyimi de hatalı olacaktır. Böyle bir durumda sırasıyla klasik mas­türbasyonla hatalı kodlamanın düzeltilme­si sonra cinsel ilişkiye geçilmesi gerekir. Başlangıçta uyarılma zor olabilir, sabırlı olunması gerekir.

Eşimin yaptığı ne kadar doğru?

SORU:

Ben 3 yıldır evliyim, eşim bazen mastürbasyon yapmayı tercih ediyor. Ben bundan çok rahatsız oluyorum ama o bu durumun normal olduğunu söylüyor. Bu doğru mu? E.G./ İstanbul

CEVAP:

Erkekler ergenlik dönemiyle birlikte cinselliğe ilgi duyar, mastürbasyonu keş­fettikten sonra düzenli olarak her fırsatta bunu yaparlar. Mastürbasyon az çabayla maksimum hazzın alındığı oldukça eko­nomik bir deneyimdir. Evlilikteki cinsellik ise erkeğin mastürbasyona nazaran daha fazla çaba göstermesini gerektirir. Eşine kur yapması, onu ikna etmesi, eşinin cinsel isteğiyle uyumlu davranması, kendini eşini tatmin etmek zorunda his­setmesi gibi birçok şey yapması gerekir. Bu nedenle erkekler bazen enerjilerinin düşük olduğu zamanlarda daha kolay olan kendi kendini tatmin seçebilir. Bu durum, erkeğin sürekli olarak mastürbasyonu eşli cinselliğe tercih etmeye başlamasıyla soruna dönüşebilir. Sizin eşiniz mastür­basyonu eşli ilişkiye tercih etmiyor, arada sırada yapıyorsa fazla üstünde durma­malı, cinsel yaşantınızı zenginleştirecek adımlar atmalısınız.