Cinsel sorununuz varsa çözümü geciktirmeyin
Eşlerden birinde olan ve tedavi edilmeyen bir cinsel işlev bozukluğu hem ilişkiye zarar verir hem de diğer eşte bir cinsel soruna yol açabilir…
Cinsel hayatımız nasıl yoluna girer?
SORU:
Bir yıldır evliyiz, eşimle bir türlü ilişkiye giremedik. Bir sefer biraz ileri gittik ama çok acıyınca vazgeçtik. Bu sürede eşimde sertleşme sorunu oluştu, şimdi ikimiz de cinselliğe küstük. Bu durumdan nasıl kurtuluruz? K.C./ Adana
CEVAP:
Vajinismus en sık karşılaşılan ve tedavisi en kolay olan kadın cinsel sorunlarından biridir. Sağlıklı bir cinsel yaşamda hazla sonuçlanan cinsel davranışlar beyindeki ödül sistemini aktive ederek davranışın tekrarını ve pekişmesini sağlar. Bunun tersi olarak yaşanan hayal kırıklıkları bu sistemin körelmesine ve isteğin azalmasına neden olur. Buna öğrenilmiş çaresizlik denir. Birçok vajinismuslu kadının eşinde sizinkine benzer gelişmeler olur, bu bir yere kadar olağan ve beklenen bir durumdur. Bu nedenle birçok cinsel işlev bozukluğunda cinsel terapi iki eşle birlikte yapılır ve cinselliğin yeniden her iki eşi de mutlu edecek şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılır.
Evlendikten sonra sorun yaşar mıyım?
SORU:
25 yaşımdayım ergenlikten bu yana sık sık kuru elle mastürbasyon yaptım. Bunun yanlış olduğunu öğrendim, şimdi kayganlaştırıcı eşliğinde yapmaya çalışıyorum ama zevk alamıyorum. Bu durum evlenince sorun yaratır mı? Ş.A./ Ankara
CEVAP:
Yazdıklarınızdan bir travmatik mastürbasyon sendromu (TMS) yaşadığınız anlaşılıyor. TMS, erken boşalma, sertleşme ve boşalma sorunlarında gibi erkek cinsel işlev bozukluklarının en önemli nedenlerinden biridir. Erkeklerde ergenlikten itibaren keşfedilen ve düzenli olarak yapılan mastürbasyon aslında yetişkin cinselliğinin bir provasıdır. Eğer prova hatalı ise gerçek sahne deneyimi de hatalı olacaktır. Böyle bir durumda sırasıyla klasik mastürbasyonla hatalı kodlamanın düzeltilmesi sonra cinsel ilişkiye geçilmesi gerekir. Başlangıçta uyarılma zor olabilir, sabırlı olunması gerekir.
Eşimin yaptığı ne kadar doğru?
SORU:
Ben 3 yıldır evliyim, eşim bazen mastürbasyon yapmayı tercih ediyor. Ben bundan çok rahatsız oluyorum ama o bu durumun normal olduğunu söylüyor. Bu doğru mu? E.G./ İstanbul
CEVAP:
Erkekler ergenlik dönemiyle birlikte cinselliğe ilgi duyar, mastürbasyonu keşfettikten sonra düzenli olarak her fırsatta bunu yaparlar. Mastürbasyon az çabayla maksimum hazzın alındığı oldukça ekonomik bir deneyimdir. Evlilikteki cinsellik ise erkeğin mastürbasyona nazaran daha fazla çaba göstermesini gerektirir. Eşine kur yapması, onu ikna etmesi, eşinin cinsel isteğiyle uyumlu davranması, kendini eşini tatmin etmek zorunda hissetmesi gibi birçok şey yapması gerekir. Bu nedenle erkekler bazen enerjilerinin düşük olduğu zamanlarda daha kolay olan kendi kendini tatmin seçebilir. Bu durum, erkeğin sürekli olarak mastürbasyonu eşli cinselliğe tercih etmeye başlamasıyla soruna dönüşebilir. Sizin eşiniz mastürbasyonu eşli ilişkiye tercih etmiyor, arada sırada yapıyorsa fazla üstünde durmamalı, cinsel yaşantınızı zenginleştirecek adımlar atmalısınız.