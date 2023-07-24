Cinsel sorununuz varsa çözümü geciktirmeyin

Eşlerden birinde olan ve tedavi edilmeyen bir cinsel işlev bozukluğu hem ilişkiye zarar verir hem de partnerinizde de bir cinsel soruna yol açabilir…

Evlendikten sonra sorun yaşar mıyım?

SORU:

26 yaşımdayım ergenlikten bu yana sık sık kuru elle mastürbasyon yap­tım. Bunun yanlış olduğunu öğrendim, şimdi kayganlaştırıcı eşliğinde yap­maya çalışıyorum ama zevk alamı­yorum. Bu durum evlenince sorun yaratır mı? O.Ö./ Antalya

CEVAP:

Yazdıklarınızdan bir travmatik mastür­basyon sendromu (TMS) yaşadığınız an­laşılıyor. TMS, erken boşalma, sertleşme ve boşalma sorunlarında gibi erkek cinsel işlev bozukluklarının en önemli nedenlerinden biridir. Erkeklerde er­genlikten itibaren keşfedilen ve düzenli olarak yapılan mastürbasyon aslında yetişkin cinselliğinin bir provasıdır. Eğer prova hatalı ise gerçek sahne deneyimi de hatalı olacaktır. Böyle bir durumda sırasıyla klasik mastürbasyonla hatalı kodlamanın düzeltilmesi sonra cinsel ilişkiye geçilmesi gerekir. Başlangıçta uyarılma zor olabilir, sabırlı olunması gerekir.

Cinsel hayatımız nasıl yoluna girer?

SORU:

Bir yıldır evliyiz, eşimle bir türlü ilişkiye giremedik. Bir sefer biraz ileri gittik ama çok acıyınca vazgeçtik. Bu sürede eşimde sertleşme sorunu oluştu, şimdi ikimiz de cinselliğe küstük. Bu durumdan nasıl kurtuluruz? R.S./ Mersin

CEVAP:

Vajinismus en sık karşılaşılan ve tedavisi en kolay olan kadın cinsel sorunlarından biridir. Sağlıklı bir cinsel yaşamda hazla sonuçlanan cinsel davranışlar beyindeki ödül sistemini aktive ederek davranışın tekrarını ve pekişmesini sağlar. Bunun tersi olarak yaşanan hayal kırıklıkları bu sistemin körelmesine ve isteğin azalmasına neden olur. Buna öğrenilmiş çaresiz­lik denir. Birçok vajinismuslu kadının eşinde sizinkine benzer gelişmeler olur, bu bir yere kadar olağan ve beklenen bir durumdur. Bu nedenle birçok cinsel işlev bozukluğunda cinsel terapi iki eşle birlikte yapılır ve cinselliğin yeniden her iki eşi de mutlu edecek şekilde yeniden yapılandırılmasına çalışılır.