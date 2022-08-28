Cinsel sorunlarınızı yok saymayın

Birçok evlilikte bir cinsel sorunun görmezden gelinmesi ve çare aranmaması zamanla anlaşmazlıklara hatta boşanmaya kadar giden büyük çatışmalara neden olur

Eşimin problemini nasıl çözebiliriz?

SORU:

37 yaşındayım, 10 yıldır evliyim. Eşimde hep erken boşalma sorunu vardı, hiçbir zaman yaşadığım cinsellikten haz almadım, defalarca tedavi ol dememe rağmen bir şey yapmadı. Artık dayanacak gücüm kalmadı, ne yapabilirim? M.C./ Sinop

CEVAP:

Erkekler kültürel olarak yüceltilmiş bir er­keklik algısıyla büyütüldükleri için yetersiz veya kusurlu olduklarını düşündürecek her türlü çabadan kaçınır, bunu uzman da olsa üçüncü bir kişinin yanında konuşmak istemezler. Oysa cinsel sorunlar da diğer sağlık sorunları gibidir, utanıp çekinilecek bir durum yoktur. Hemen hemen bütün cinsel sorunların uygun bir tedavisi vardır, önemli çift ilişkisine zarar veren bir durum olduğunu kabullenip çare aramaktır. Sizin durumunuzda eşinizle tekrar konuşarak hissettiklerini paylaşabilir, tedavi olma konusunda net tavrınızı ortaya koyarak, çözümü birlikte bulacağınızı söyleyerek tedavi sorumluluğunu paylaşabilirsiniz.

Cinsel ilişki süresi ne kadar olmalı?

SORU:

Bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimle ne zaman cinsel yakınlık yaşasak, kısa sürdüğünü ve tatmin olmadığını söylüyor. Bana göre yeterince uzun ön sevişme yapıyoruz ve ben tatmin olu­yorum, onun da olması için ne kadar sürmesi gerekir? F.H./ Mersin

CEVAP:

Standart bir cinsel birliktelik süresi söylemek oldukça zordur. Çünkü cinsel uyarılma ve boşalma için gereken zaman eşlerin yaşı, genel sağlık durumu, evlilik süreleri, kendilerini ve eşlerini ne ka­dar tanıdıkları, yaratıkları erotik ortam, mahremiyet koşulları gibi birçok değişke­ne bağlıdır. Sorun genellikle erkeklerde uyarılma ve boşalma için gereken sürenin kısa, kadınlarda ise çok daha uzun olma­sından kaynaklanır. Yapılan çalışmalar bo­şalma denetimi olan bir erkekle cinsellik algısı pozitif, bedenini tanıyan bir kadının kolaylıkla uyum sağlayabileceğini, yakla­şık 15-25 dakikalık bir cinsel yakınlıkla tatmin olabileceğini gösteriyor. Sizin biraz daha sabırlı olmanız ve eşinizin ihtiyaçla­rına odaklanmanız durumunda her ikiniz için de keyifli bir cinsellik yaşayabilirsiniz.

Normal bir ilişki için ne yapabilirim?

SORU:

42 yaşında 15 yıldır evli bir kadınım. Eşim sürekli çalışan eve iş getiren biri. Akşamları ben yatıncaya kadar çalışıyor ve yatmaya ben uyuduktan sonra geli­yor. Cinsel hayatımız yok denecek kadar azaldı. Normal bir çift olmak için ne yapabilirim? M.D./ İzmir

CEVAP:

Evlilik sorunları kendini çok farklı şekil­lerde gösterebilir. En sık görülen tepki gerilim yaratan durumdan uzaklaşmak, bunun için kabul edilebilir gerekçeler yaratmaktır. Ufak nedenlerden çıkarılan, dargınlığa giden kavgaların birçoğunun nedeni yakınlık toleransının düşüklüğü­dür. Kaçınmak için bahane üretilen stres nedenlerinin başında cinsel yakınlık gelir. Cinsel hayatından hoşnut olma­yan, cinselliği istemeden bir görev gibi yaşayan, performans kaygısı yaşayan eş, cinsel yakınlıktan uzak kalmak için çok çalışma, kavga çıkarıp küs yatma, sürekli misafir çağırma, sık sık hastalanma gibi bahaneler yaratabilir. Sizin durumunuzda eşinizin çok çalışması cinsel hayatı­nızdaki bozulmaya paralel gelişmiş ise kaçınma, uzaklaşma amaçlı bir savunma mekanizması olabilir. Böyle bir durumda eşinizle konuşarak cinsel yakınlık ihti­yacınızı dile getirebilir, cinsel konularda gerçekleşmesini istediği fantezileri olup olmadığını sorabilirsiniz.