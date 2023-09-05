Cinsel sorunlarınızı görmezden gelmeyin

Cinsellikte yaşanan sorunlar karşılıklı konuşulup, çözüm aranmadığı zaman ilişkide sorunlara yol açıp, eşleri birbirinden uzaklaştırabilir. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar…

Evliliğimiz böyle devam eder mi?

SORU:

33 yaşındayım ve 2 yıldır evli bir erkeğim. Eşimde vajinismus sorunu var. Evliliğimizin ba­şında başarısızlıkla sonuçlanan birkaç deneme­den sonra eşimle tümden uzaklaştık. Bir evlilik böyle sürer mi? Ne yapabiliriz? M.D./İstanbul

CEVAP:

Bir çift ya da partner ilişkisinde yaşanan cinsel sorunlar eşlerde hayal kırıklığı, umutsuzluk, utanç, kaygı, suçluluk, yetersizlik gibi olumsuz duygulara neden olur. Her ilişki denemesi bu duyguların yeniden yaşanmasına neden olduğu için zamanla eşler güçlü cinsel içgüdülere rağmen cinsel yakınlıktan kaçınmaya, birlikte olmamak için çeşitli bahaneler bulmaya başlarlar. Aslında bu çok yanlıştır. Yani olumsuz duygulara teslim olup uzaklaşmak yerine yakınlaşmak, birlikte çözüm aramaktır. Çünkü bir sorun ancak onu ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırarak çözülür. Bunun içinse eşlerin birbirine yakın ve işbirliği içinde olması gerekir. Vajinismus kadınlar arasında en sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluğudur. Çoğu zaman eşlerin karşılıklı sabırlı ve anlayışlı tutumları, daha uzun sevişmeleri, daha fazla erotizm yaratmaları bu sorunun kendiliğinde çözülmesini sağlar. Eğer çözülemiyorsa bir uzmandan destek alınması uygun olur.

İlişkiden sonra niye böyle davranıyor?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Eşimle ne zaman bir cinsellik yaşasak ardından dep­resyon benzeri durum yaşıyor ve bu durum bazen saatlerce sürebiliyor. Bu yüzden kendimi suçluyorum. Eşim neden böyle davranıyor? D.P./ Mersin

CEVAP:

İlk olarak 2002 yılında Waldinger ve Schwe­itzer tarafından tanımlanan ve nadir karşı­laşılan POIS’in erkeklerde, cinsel ilişkide veya mastürbasyon sırasında boşaldıktan hemen sonra görülen bir semptomdur. Bu semptomu yaşayan kişilerde seks ve or­gazm sırasında vücutta önemli hormonsal değişiklikler olur ve dopamin ve serotonin, diğer adlarıyla mutluluk hormonları en üst seviyede salgılanır. Bu hormonların en önemli özelliği haz duyusu sırasında salgı­lanmalarıdır. Ancak seksin sona ermesiyle birlikte dopamin ve serotonin seviyelerinde meydana gelen ani düşüş mutsuzluk, kaygı ya da tedirginliğe neden olur. POIS’i tedavi etmek için standart bir yöntem yoktur. İyi bir öyküden sonra dinamik yönelimli “cin­sel terapi” ile çözüm mümkün olur.