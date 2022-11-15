Cinsel sorunlarınızı gizlemeyin

Cinsellikte yaşanan sorunlar karşılıklı konuşulup, çözüm aranmadığı için eşleri birbirinden uzaklaştırabilir. İşte yapmanız gerekenler…

Eşimle bu dertten nasıl kurtuluruz?

SORU:

35 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Eşimde vajinismus sorunu var. Evliliğin başındaki birkaç denemeden sonra sanki durumu kabullendik ve tümden uzaklaştık. Bu sorun çözülür mü? A.E./ Bursa

CEVAP:

Bir çift ya da partner ilişkisinde yaşanan cinsel sorunlar eşlerde hayal kırıklığı, umutsuzluk, utanç, kaygı, suçluluk, yeter­sizlik gibi olumsuz duygulara neden olur. Her ilişki denemesi bu duyguların yeniden yaşanmasına neden olduğu için zamanla eşler güçlü cinsel içgüdülere rağmen cinsel yakınlıktan kaçınmaya, birlikte olmamak için çeşitli bahaneler bulmaya başlarlar. Aslında bu çok yanlıştır. Yani olumsuz duygulara teslim olup uzaklaş­mak yerine yakınlaşmak, birlikte çözüm aramaktır. Çünkü bir sorun ancak onu ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırarak çözülür. Bunun içinse eşlerin birbirine yakın ve işbirliği içinde olması gerekir. Vajinismus kadınlar arasında en sık kar­şılaşılan cinsel işlev bozukluğudur. Çoğu zaman eşlerin karşılıklı sabırlı ve anlayışlı tutumları, daha uzun sevişmeleri, daha fazla erotizm yaratmaları bu sorunun kendiliğinde çözülmesini sağlar.

İlişkiden sonra niye ağrı çekiyorum?

SORU:

25 yaşındayım. Bende ilişkiden sonra penis başında yanma şeklinde bir ağrı başlıyor. Bugünlerde kum döküyorum, sebebi bu olabilir mi? C.K./Malatya

CEVAP:

Erkeklerde ilişki sonrası ağrı genellikle üreme sisteminde bir sorun olduğu­nu gösterir. Özellikle tekrarlayan idrar yolu veya prostat iltihapları işeme ya da boşalma sırasında ve sonrasında ağrıya neden olabilir. Kronik idrar yolu iltihabının en önemli nedenlerinden biride sürekli böbrek taşı ve kum dökmektir. Böbrek ve kumu düşerken üreterleri çizerek enfeksiyona neden olabilir. Ayrıca prostat büyümesi ve prostat kanseri de bu tür ağrılara neden olabilir. Sizin durumunuzda öncelikle bir üroloji doktoruna giderek gerekli tetkikleri yaptırmanız, soruna dö­nük tedavinize hemen başlamanız gerekir. Organik bir neden bulunmazsa ağrının psikolojik olma ihtimali güçlenir, böyle bir durumda da bir cinsel terapistten profes­yonel destek alınmalıdır.

İlaç kullanırsam sorun çözülür mü?

SORU:

32 yaşındayım. İlk cinsel deneyimimde ge­nelevde yaşadım, sertleşme sorunum oldu. Yeniden denemek istiyorum. Aynı durumu bir daha yaşarsam kendimi toparlayamam, sertleşme sağlayan ilaçlar kullansam başarılı olur muyum? G.V./İstanbul

CEVAP:

İlk cinsel deneyimin sorunsuz yaşanması için uygun ortam, uygun partner, uygun ve yeterli uyarı gibi bazı koşulların yerine gelmesi gerekiyor. Genelev sağlıklı bir cinselliğin yaşanması için uygun bir ortam olmadığı gibi orada yaşananlar da referans alınacak kadar önemli değildir. Sizin durumunuzda bir erken boşalma ya da sertleşme sorunu zaten beklenen olağan bir durumdur. Bu koşullarda yeniden denemeniz ilaç kullansanız da aynı şekilde sonuçlanabilir. Bu nedenle sabırlı olmanız cinselliği sevgi ve güven ve tutkunun olduğu gerçek bir ilişki içinde yaşamanız uygun olacaktır.