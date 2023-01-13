Cinsel sorunlarınıza mutlaka çözüm arayın

Cinsel yaşamda cinsel problemleri göz ardı edip, eşten uzaklaşmak yerine mutlaka çözüm aramak gerekir. İlişki ancak bu şekilde sağlıklı devam eder.

Vajinismusun bir tedavisi var mı?

SORU:

35 yaşındayım ve bir yıldır evliyim. Eşimde vajinismus sorunu var. Birkaç denemeden sonra başarılı olamayınca tümden uzaklaştık. Bu sorunu çözebilir miyiz? K.D./İstanbul

CEVAP:

Bir çift ya da partner ilişkisinde yaşanan cinsel sorunlar eşlerde hayal kırıklığı, umutsuzluk, utanç, kaygı, suçluluk, yetersizlik gibi olumsuz duygulara neden olur. Aslında yapılması gereken tam tersidir ve yakınlaşmak için birlikte çözüm aramaktır. Çünkü bir sorun ancak onu ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırarak çözülür. Bunun içinse eşlerin birbirine yakın ve iş birliği içinde olması gerekir. Vajinismus kadınlar arasında en sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluğudur. Çoğu zaman eşlerin karşılıklı sabırlı ve anlayışlı tutumları, daha uzun sevişmeleri, daha fazla erotizm yaratmaları bu sorunun kendiliğinde çözülmesini sağlar. Eğer çözülemiyorsa bir uzmandan destek alınması uygun olur.

Eşim niye yatakta bu kadar isteksiz?

SORU:

4 yıldır evli bir erkeğim. Sorun eşimin cinsel isteksizliği. Bu konuda ne yapabiliriz? B.G./Mersin

CEVAP:

Her iki eşte cinselliği çok sevmiyorsa sorun yoktur ama eğer eşlerden biri seksi seviyorsa bu farklılık bir çatışma konusuna dönüşebilir. Sorun genellikle cinsel isteği fazla olanın istemeyeni suçlaması şekline yaşanır. Cinsel isteksizlik, olumsuz bir cinsellik algısı, eşteki bir cinsel işlev bozukluğuna bağlı hayal kırıklıkları, çatışmalı ilişkiler, sağlık sorunları, gebelik korkuları, estetik kaygılar, kendini beğenmeme, özgüven eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanır. Cinsel terapi ile bu duruma neden olan sorunlar ortaya çıkarılabilir ve çözüme kavuşturulabilir.

Seks hayatımızı nasıl canlandırırız?

SORU:

37 yaşında 10 yıldır evli bir kadınım. Eşimle seks hayatımız iyice monotonlaştı. Ne yapabiliriz? L.S./ İstanbul

CEVAP:

Monotonlaşan cinsel hayatınıza cinsel fantezilerle hareket katabilirsiniz. Çünkü fanteziler ölçülü olmak kaydıyla beyni kalıplardan ve rutinden kurtarır. Kişilerin üzerindeki birtakım baskıları azaltabilir, günlük hayatlarını normal olarak sürdürmelerine ve cinsel yaşamdaki heyecanı yoğunlaştırarak daha kolay doyuma ulaşmalarına yardımcı olabilir. Cinsel isteği, cinsel duyarlılığı ve cinsel yaşantıdan alınan hazzı artırabilir. Kişinin cinsel birleşme sırasında havaya girmesine ve kendi kendini erotize etmesine yardımcı olabilir.