Cinsel sorunlarınıza hızlı değil kalıcı çözümler bulun

Erkeklerde yaygın görülen erken boşalma sorununa karşı ilaç tedavileri kısa sürede çözüm sağlar. Ancak bu ilaçlar uzun vadede faydalı olmaz



İlaçla bu sıkıntıdan kurtulabilir miyim?

SORU:

43 yaşındayım ve 17 yıldır evliyim. Cin­selliğe karşı aşırı istekliyim ama yıllar­dır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bu sorunu en kolay nasıl çözerim? Önerebi­leceğiniz bir ilaç var mı? S.E./Bursa

CEVAP:

Cinsel sorunlarda tedavi yaşanan soru­nun niteliğine göre değişmekle birlikte temelde ilaç tedavileri, cinsel terapi ya da her ikisinin birlikte olduğu birleştiril­miş tedaviler olmak üzere üç yaklaşım vardır. Erken boşalma gibi sorunlarda ilaç tedavileri kısa sürede etkili olsa da uzun vadede kalıcı bir çözüm sağlamaz. Çünkü boşalma denetiminde amaç cinsel heyecanı baskılamak değil yönetmeyi öğrenmektir. Cinsel heyecanını yönete­bilen yani ereksiyonunu kaybetmeyecek kadar fazla, boşalmayacak kadar düşük bir cinsel gerilimle ilişkiyi sürdüren bir erkek istediği zaman boşalabilir. Bunu sağlamanın en kolay yolu cinsel birliktelik sırasında bedensel hareketleri kontrol etmek ve boşalma öncesi sinyalleri takip ederek doğru zamanda yavaşlamayı bilmektir. Bunun için düzenli ve sık bir cinsel yaşama sahip olmak gerekir.

Orgazm taklidi bir sorun yaratır mı?

SORU:

34 yaşında 5 yıldır evli bir kadınım. Evlendiğim günden orgazm taklidi yapıyorum. Bu ilişkimizde bir probleme yol açar mı? K.S./İstanbul

CEVAP:

Orgazm olamadığı için orgazm taklidi yapan kadın kendini cinsel açıdan yetersiz hissetmeye, cinsel özgüvenini kaybetme­ye başlar ve zamanla cinsel soğukluk, depresyon, öfke, hırçınlık, mutsuzluk gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Kadının orgazm taklidi yaptığını fark eden partneri, artık her defasında orgazm taklidi yapıp yapmadığını düşünmeye başlar. Bu durum­da erkeklerde başaramama korkusu adını verdiğimiz performans anksiyetesine ne­den olabilir. Cinsellikte yaşanan sorunlar ilişkinin duygusal boyutunu olumsuz et­kileyerek mutsuzluğa neden olur. Orgazm olabilmek için kadınlar öncelikle cinsellik­ten zevk almayı istemeli, buna kendilerini layık bulmalı ve zevk almaya odaklanmalı.

Cinsellikten neden zevk alamıyorum?

SORU:

25 yaşındayım, 4 aydır evliyim. Cinsellikten hiç zevk alamıyorum. Orgazmı hiç yaşamadım. Bu durum nasıl düzelir? M.S./Balıkesir

CEVAP:

Kadın olmak zordur… Evlilik öncesi herhangi bir cinsel deneyimi olursa seks düşkünü, olmazsa soğuk, (frijit) kadın olarak görülür. Bu ön yargılar kadınları kendi bedenlerine ve cinselliğe yabancı­laştırıyor ve cinsel gelişim evreleri olması gerektiği gibi gelişmiyor. Kişinin ilk cinsel nesnesi önce kendi bedenidir. Erotik düşünceler eşliğinde kendine dokunarak ilk cinsel hazzı keşfeden kadın ve erkek sonraki dönemlerde bu haz duygusunu eşi ya da partneriyle daha kolay yaşayabilir. Ama çeşitli nedenlerle bu bunu yapama­yanlar evlendiklerinde cinselliğe karşı bir yabancılık ve zorluk çeker. Sizin rahat olmamanız cinsel hazzı almanıza engel olduğu görülüyor. Henüz yeni evlisiniz, hemen umutsuzluğa kapılmayın. Daha fazla fiziksel yakınlık ve cinsel paylaşımla bunları aşabilirsiniz. Aşamadığınız yerde bir uzmandan destek almanız uygun olur.