Cinsel sorunlarınıza hızlı değil kalıcı çözümler bulun
Erkeklerde yaygın görülen erken boşalma sorununa karşı ilaç tedavileri kısa sürede çözüm sağlar. Ancak bu ilaçlar uzun vadede faydalı olmaz
İlaçla bu sıkıntıdan kurtulabilir miyim?
SORU:
43 yaşındayım ve 17 yıldır evliyim. Cinselliğe karşı aşırı istekliyim ama yıllardır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bu sorunu en kolay nasıl çözerim? Önerebileceğiniz bir ilaç var mı? S.E./Bursa
CEVAP:
Cinsel sorunlarda tedavi yaşanan sorunun niteliğine göre değişmekle birlikte temelde ilaç tedavileri, cinsel terapi ya da her ikisinin birlikte olduğu birleştirilmiş tedaviler olmak üzere üç yaklaşım vardır. Erken boşalma gibi sorunlarda ilaç tedavileri kısa sürede etkili olsa da uzun vadede kalıcı bir çözüm sağlamaz. Çünkü boşalma denetiminde amaç cinsel heyecanı baskılamak değil yönetmeyi öğrenmektir. Cinsel heyecanını yönetebilen yani ereksiyonunu kaybetmeyecek kadar fazla, boşalmayacak kadar düşük bir cinsel gerilimle ilişkiyi sürdüren bir erkek istediği zaman boşalabilir. Bunu sağlamanın en kolay yolu cinsel birliktelik sırasında bedensel hareketleri kontrol etmek ve boşalma öncesi sinyalleri takip ederek doğru zamanda yavaşlamayı bilmektir. Bunun için düzenli ve sık bir cinsel yaşama sahip olmak gerekir.
Orgazm taklidi bir sorun yaratır mı?
SORU:
34 yaşında 5 yıldır evli bir kadınım. Evlendiğim günden orgazm taklidi yapıyorum. Bu ilişkimizde bir probleme yol açar mı? K.S./İstanbul
CEVAP:
Orgazm olamadığı için orgazm taklidi yapan kadın kendini cinsel açıdan yetersiz hissetmeye, cinsel özgüvenini kaybetmeye başlar ve zamanla cinsel soğukluk, depresyon, öfke, hırçınlık, mutsuzluk gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Kadının orgazm taklidi yaptığını fark eden partneri, artık her defasında orgazm taklidi yapıp yapmadığını düşünmeye başlar. Bu durumda erkeklerde başaramama korkusu adını verdiğimiz performans anksiyetesine neden olabilir. Cinsellikte yaşanan sorunlar ilişkinin duygusal boyutunu olumsuz etkileyerek mutsuzluğa neden olur. Orgazm olabilmek için kadınlar öncelikle cinsellikten zevk almayı istemeli, buna kendilerini layık bulmalı ve zevk almaya odaklanmalı.
Cinsellikten neden zevk alamıyorum?
SORU:
25 yaşındayım, 4 aydır evliyim. Cinsellikten hiç zevk alamıyorum. Orgazmı hiç yaşamadım. Bu durum nasıl düzelir? M.S./Balıkesir
CEVAP:
Kadın olmak zordur… Evlilik öncesi herhangi bir cinsel deneyimi olursa seks düşkünü, olmazsa soğuk, (frijit) kadın olarak görülür. Bu ön yargılar kadınları kendi bedenlerine ve cinselliğe yabancılaştırıyor ve cinsel gelişim evreleri olması gerektiği gibi gelişmiyor. Kişinin ilk cinsel nesnesi önce kendi bedenidir. Erotik düşünceler eşliğinde kendine dokunarak ilk cinsel hazzı keşfeden kadın ve erkek sonraki dönemlerde bu haz duygusunu eşi ya da partneriyle daha kolay yaşayabilir. Ama çeşitli nedenlerle bu bunu yapamayanlar evlendiklerinde cinselliğe karşı bir yabancılık ve zorluk çeker. Sizin rahat olmamanız cinsel hazzı almanıza engel olduğu görülüyor. Henüz yeni evlisiniz, hemen umutsuzluğa kapılmayın. Daha fazla fiziksel yakınlık ve cinsel paylaşımla bunları aşabilirsiniz. Aşamadığınız yerde bir uzmandan destek almanız uygun olur.