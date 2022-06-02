Cinsel sorunları halı altına süpürmek doğru değil!

Cinsel sorunların görmezden gelinmesi aynı ödenmemiş bir borcun faiziyle geri gelmesi gibi, beklenmedik zamanda eşlerin karşısına çıkarak evlilik ya da ilişki krizine neden olabilir…

Eşim neden böyle bir tepki gösterdi?

SORU:

42 yaşında 16 yıldır evli bir erkeğim. Eşim birden bire şimdiye kadar hiç cinsel yönden hiç tatmin olmadığını artık bu duruma tahammül edemediği­ni söyledi. Erken boşalma sorunum var ama böyle bir tepki beklemiyordum, ne yapabilirim? K.G./Bursa

CEVAP:

Cinsellik bizim gibi toplumlarda hala tabu bir konu olduğu için hem konuşulmasından hem de çare aranmasından çekinilen bir konudur. Yaşanan sorunların halı altına süpürülmesi zamanla evlilik ya da ilişki krizine neden olabilir. Oysa cinsel sorunlarda diğer sağlık sorunlarından farklı değildir, vaktinde ve doğru müdahaleler yapıldığında büyük oran­da çözülebilir. Burada çiftin evlilik doyumu önemli bir kriterdir, eğer arada hala sevgi ve saygı varsa geçte olsa cinsel sorunların çözümü vardır. Böyle bir durumda eğer başka bir özel neden yoksa hemen ayrılma­yı düşünmemeli birlikte çare aranmalıdır. Ne olup bittiğini anlamak ve birlikte sizin için doğru olana karar verebilmek için bir uzmandan destek almanız uygun olur.

İlaç yüzünden mi endişe yaşıyorum?

SORU:

40 yaşında 4 yıldır evli bir erkeğim. Bir süredir eşimden gizli sertleşme sağla­yıcı ilaç kullanıyorum. İlaç almazsam sertleşme olmayacakmış gibi geliyor. Nedeni bu ilaçlar mı? T.D./Malatya

CEVAP:

Sözünü ettiğiniz ilaçların doğrudan cinsel­liğe bir etkisi yoktur. Daha çok damarları genişleyerek kan basıncının artmasını sağlar. Erkeklerde ereksiyon penisin içindeki kan basıncının artmasıyla gerçekleştiği için bu ilaçlar dolaylı yoldan sertleşmeye yardımcı olur. Bu ereksiyon bazen cinsel uyarılma­dan bağımsız gerçekleştiğinde istenen ve beklenen cinsel haz alınmayabilir. Erkek­ler zorunlu olmadıkça ve doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle ilaç kullanmamalıdır. Sizin kullanıldığınız ilaçlar günü kurtarmaya faydalı olsa da uzun vadede öz güven kaybına neden olduğu için zararlı olmaya başlamış. Daha fazla sevişmeye ve cinsel erotizme yer verip aşamalı olarak ilacın sağladığı desteği azaltarak tutkulu bir cinselliğe geçebilirsiniz.

Emzirme gebeliğe karşı korur mu?

SORU:

27 yaşındayım. 4 ay önce bebeğimi dünyaya getirdim, yaklaşık bir aydır cinsel birliktelik yaşıyoruz. Emziren kadınların gebe kalmadığını söylüyorlar, bu ne kadar doğru, bu şekilde ne kadar devam edebiliriz? N.M./Yozgat

CEVAP:

Halk arasında emzirirken gebe kalınmayacağı ve emzirmenin gebeliği engellediği söylenir. Bebek emzirmek güvenli bir doğum kont­rol yöntemi değildir, bu yanlış bir inanıştır. Bununla birlikte bu düşünce sık ve düzenli emziren annelerde bu bir yere kadar doğru olabilir. Emzirmeyi tam zamanlı olarak yapar­ken annelerin çoğunda yumurtlama olmaz ve dolasıyla adet görülmez. Eğer bir anne adet döngüleri başlamadıysa, bebeği altı aylıktan daha küçükse ve dört saatten daha uzun süre emzirmiyorsa hamilelikten korunmak için emzirmeye bir yere kadar güvenebilir: Adet döngüleri başladıktan sonra hamile kalmak mümkün olduğu için eğer yakın gelecekte yeni bir çocuk istemiyorsanız alternatif ko­runma yöntemlerine geçmelisiniz.