Cinsel sorunlardan kaçmayın üzerine gidin

Cinsel yaşamda olumsuz duygulara teslim olup eşten uzaklaşmak yerine yakınlaşmak için birlikte çözüm aramak gerekir…

Eşimle bu sorunu nasıl aşabiliriz?

SORU:

Ben 34 yaşındayım ve bir yıldır evliyim. Eşimde vajinismus sorunu var. Birkaç denemeden sonra sanki durumu kabullendik ve tümden uzaklaştık. Bu sorunu nasıl çözeriz? H.R./ Denizli

CEVAP:

Bir çift ya da partner ilişkisinde yaşanan cinsel sorunlar eşlerde hayal kırıklığı, umutsuzluk, utanç, kaygı, suçluluk, yetersizlik gibi olumsuz duygulara neden olur. Aslında yapılması gereken tam tersidir ve yakınlaşmak için birlikte çözüm aramaktır. Çünkü bir sorun ancak onu ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırarak çözülür. Bunun içinse eşlerin birbirine yakın ve iş birliği içinde olması gerekir. Vajinismus kadınlar arasında en sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluğudur. Çoğu zaman eşlerin karşılıklı sabırlı ve anlayışlı tutumları, daha uzun sevişmeleri, daha fazla erotizm yaratmaları bu sorunun kendiliğinde çözülmesini sağlar. Eğer çözülemiyorsa bir uzmandan destek alınması uygun olur.

Bu durum sizce sadakatsizlik mi?

SORU:

2 yıldır evli bir kadınım. Eşim bir ay önce cinsel ilişki sırasında tahrik olmak için ünlü biriyle seviştiğini hayal ettiğini söyledi. O günden beri eşime olan güvenimi kaybettim. Bu bir sadakatsizlik sayılır mı? O.D./Bursa

CEVAP:

Sadakatsizlik her şeyden önce ilişkiden ne beklendiği ve sadakatten ne anlaşıldığına bağlıdır. Fantezi adı üstünde düşüncelerden oluşur, amacı uyarılmayı kolaylaştırmaktır, eyleme dökülmesi ya da gerçekleşmesi gerekmez hatta çoğu zaman bu istenen bir durum da değildir. Eşiniz aranızdaki yakınlığa güvenerek bu fantezisini paylaşmış, gerçekten böyle düşünceleri olsaydı size söylemezdi. Eşinizle konuşarak bu konuda ki rahatsızlığınızı dile getirilebilir, bundan sonra böyle şeyler duymak istemediğinizi söyleyebilirsiniz. Eşinizin söylediğini çok fazla kafanıza takmanız durumunda aranıza zamanla soğukluk girebilir ve başta cinsel isteksizlik olmak üzere başka cinsel işlev bozuklukları gerçekleşebilir. Bu nedenle söylenenleri bir iletişim kazası olarak görüp üzerinde durmamanız öneririm.

Neden iktidarsızlık ilacı kullanıyor?

SORU:

Eşimin benden gizli porno ve sanal seks sitelerine girdiğini gördüm. Cüzdanında malum mavi hapları buldum. Cinsel yaşantımızda bir sorun yok ama hayatında biri olabilir mi? D.L./ Adana

CEVAP:

Porno cinselliğinin kolaylığı evliliğin daha fazla emek isteyen cinsel yaşantısına karşı ciddi bir alternatif oluyor. Buna sanal seksin getirdiği yasak, gizemli ve yeni olanın çekiciliği de eklenince işler daha da zorlaşıyor. Sanal ortamda cinsel tatmin yaşayan erkek eşine karşı azalan cinsel isteğini telafi etmek ve eşini de mutlu edebilmek için cinsel güç sağlayıcı ilaçlara ihtiyaç duyabiliyor. Ancak bu durumun evlilikte güven sorunu gibi bazı riskleri de var elbette. Sizin durumunuzda eşinizin bazı konular da alışkanlıklarını sürdürdüğü ya da yenilik aradığı düşünülebilir. Böyle bir durumda hemen felaket senaryoları yapmayıp, eşinizle açık açık konuşmayı denemelisiniz. Porno izlemesi ve sanal seks konusundaki rahatsızlığınız ile cebinde bulduğunuz ilaçlar konusunda düşüncelerinizi söyleyebilir, bu durumu yolunda gitmeyen bazı şeyleri düzeltmek için bir fırsata dönüştürebilirsiniz.