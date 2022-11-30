Cinsel sorunlarda mucize çözümlere sakın inanmayın!

Cinsel sorunlarda hızlı ve mucize çözümler tam iyileşmeyi sağlamadığı gibi ilişkiyi daha da sıkıntıya sokabilir.

Tek seanslık tedavi sizce işe yarar mı?

SORU:

Bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimde vajinismus sorunu var. Tedavi için araştırdığımızda ‘6 ay sürer’ diyen de var ‘tek seansta çözerim’ diyen de… Kafamız karıştı. Tek seanslık çözümü önerir misiniz? F.S./ Konya

CEVAP:

Vajinismus sık görülen, kadının bilinç dışı korkuları nedeniyle istemsiz bir şekilde kendini kasarak cinsel birlikteliğin yaşan­ması engellediği tedavisi olan bir kadın cinsel işlev bozukluğudur. Tedavi süresine ilişkin önceden kesin olarak ne kadar sü­receğini söylemek pek mümkün değildir. Her çiftin yaşadığı cinsel işlev bozukluğu­nun kendine özgü sebepleri ve bu sebep­lere bağlı tedavi şekli ve süresi vardır. Bazı durumlarda basit bir bilgilendirme görüşmesi bile yeterli olabilirken bazen de terapisi haftalarca süren danışanlar ola­bilmektedir. Bu daha çok sorunun niteliği ve ne kadar ağır olduğu, çiftin psikolojik durumu, evlilik uyumu ve cinsel tutumu, terapistin tecrübesi ve çifte verdiği güven duygusu gibi birçok değişkene bağlıdır. Zamanınızı ve paranızı iyi değerlendirmek için acele etmeyip iyice araştırıp emin olduktan sonra güvendiğiniz bir yerden profesyonel destek almanız uygun olur.

Zincirleme orgazm her zaman olur mu?

SORU:

Eşim birden fazla orgazm yaşayabildiğini söylüyor. Buna zincirleme orgazm deniyormuş, gerçekte böyle bir şey var mı, varsa neden erkekler de olmuyor? Ş.D./ Afyon

CEVAP:

Erkek ve kadın cinsellikleri arasında ciddi fizyolojik farklılıklar vardır. Erkek genel­likle çabuk uyarılmakta, erken boşalmak­ta ve boşalma sonrası genellikle yeni bir cinsel ilişkiye başlamanın mümkün olma­dığı bir döneme girmektedir. Kadınlar ise; yavaş uyarılmakta, boşalmaya daha uzun bir süreçten sonra ulaşmakta ve boşalma sonrası yeni bir cinsel ilişkiye başlamanın mümkün olabileceği bir döneme girerek birbiri ardına birkaç kez daha boşalabilir. Eşiniz gerçekten böyle bir şey yaşıyor olabilir. Bununla birlikte zincirleme bo­şalmayı her ilişkide bir zorunluluk haline getirmeniz, sizi aşırı beklentiye sokabilir ve başka sorunlara yol açabilir.

Cinsel hayatımız nasıl düzene girer?

SORU:

Ben 46 yaşındayım, eşim 42. Yaklaşık 5 yıl tüp bebek tedavisi gördük ve bir so­nuç alamadık. Bu sürede çok yıprandık. Artık vazgeçtik ama cinsel hayatımız bitti. Ne yapabiliriz? S.D./ Adana

CEVAP:

Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin cinsel hayatı, aşılama günü, yumurtanın çatla­ma günü, yalnızca belirli günlerde seks yapma gibi doğal olmayan takvime bağlı bir cinselliğe dönüşüyor. Buda haz almak için yaşanması gereken cinselliği mekanik bir eyleme dönüştürdüğü için zamanla cinsel­likten soğuma, eşe karşı ilgisizlik olabiliyor. Böyle bir durumda öncelikle çocuksuz bir hayatı kabullenmelisiniz. Bu döngüden cinselliğe evliliğiniz başındaki gibi aşa­malı olarak başlayarak, yeniden sevgili olup ilişkinize daha fazla erotizm katarak çıkabilirsiniz. Yapılan çalışmalar, tüp bebek tedavisi gören çiftlerin bu süreçte karşılıklı duygusal ve cinsel uzaklaşma yaşamamak ve sonrasında daha çabuk toparlanmak için mutlaka bir cinsel terapistten profesyonel destek almaları gerektiğini gösteriyor.