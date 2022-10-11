Cinsel sorunlar tek taraflı çabayla çözülmez

Cinsel sorunlar çiftlerden birinin gayretiyle düzelmez… Dolayısıyla cinsel terapi her iki eşle birlikte yapılır, her ikisi arasında bir işbirliği ve cinsel uyum oluşmasına çaba gösterilir.

Aramızdaki soğukluk sizce nasıl düzelir?

SORU:

10 yıldır evliyim, eşimde 10 yıldır cinsel isteksizlik var. Aynı yatağı paylaştığımız halde haftalarca hiç dokunmadığı oluyor ama sanki bir sorun yokmuş gibi davranıyor. Tek taraflı uğraşmaktan yoruldum, ne yapmamı önerirsiniz? H.Ş./ İstanbul

CEVAP:

Genellikle eşlerden birinde görülen ya da başlayan bir cinsel sorun boş verilip çare aranmadığında diğer eşe de bulaşır ve karşılıklı etkileşerek çözümsüz bir hale gelir. Bu durum cinsel isteksiz­lik sorununda daha sık görülür. Cinsel isteğini dile getirip karşılığını alamayan ve reddedilen eş bir süre sonra istemekten, bir şeyler yapmaktan vazgeçer. İşte tüm bu nedenlerden dolayı cinsel terapi her iki eşle birlikte yapılır, her ikisi arasında bir işbirliği ve cinsel uyum oluşmasına çaba gösterilir. Çünkü cinsel isteğin oluşması için haz beklentisi olmadan cinsel yakınlık yaşayarak buradan hazzın keşfedilmesi gerekir. Haz alınan bir eylemin tekrarının istenmesi insanın doğası gereğidir. Buna edimsel koşullanma denir. Sizin duru­munuzda bir şekilde eşinizi ikna ederek beraber deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Geciktirici spreyler gebeliği engeller mi?

SORU:

SORU: 28 yaşındayım, erken boşalma sorunum var ve bunun için geciktirici sprey kullanmayı düşünüyorum. Bunu kullanmanın gebeliğe ve doğacak çocuğuma zararı olur mu? G.N./ Antalya

CEVAP:

Erken boşalma sorunu neredeyse üç erkekten birinin sorunu olmaya devam ediyor. Sprey, depresyon ilacı gibi geçici yöntemler kalıcı bir etki sağlamadığı gibi uzun vadede zararlı bile olabiliyor. Bildiğim kadarıyla geciktirici spreylerin gebelik ve çocuk gelişimine nasıl bir etkisi olduğuyla ilgili bilimsel araştırma yok. Bununla bir­likte sonuçta cilde nüfuz eden bir kimya­saldan bahsediyoruz. Uzun süreli, yoğun kullanımlarda zararlı yan etkileri olabilir. En önemli yan etki hem sizin hem de eşi­nizin cinsellikten aldığı hazzı azaltmasıdır. Bu durum zamanla cinsel isteksizliğe o da gebe kalma şansının azalmasına yol açabi­lir. Yan etkisi olmayan uzun süreli ve etkili bir çözüm için cinsel terapiyi öneririm.

Giderek artan eğrilik tedavi edilebilir mi?

SORU:

32 yaşındayım. Cinsel organımda bir eğrilik var gittikçe daha da artıyor. Bu bana ne tür sıkıntılar çıkarır cinsel ilişki sırasında sorun olur mu? Doktora gitmeli miyim? Y.C./ Ankara

CEVAP:

İnsanların burnu, kulağı gibi cinsel organ­ları da kişiye özel farklıdır. Bu farklılık içinde sağa, sola, aşağıya, yukarıya doğru hafif bir eğrilik olabilir. Bu normal bir durumdur, sorun ya da hastalık gibi gö­rülmez. Doğuştan gelen, ilişkiye girmeye engel olmayacak kadar hafif eğrilikler doktora gitmeyi gerektirmez. Bununla bir­likte sonradan ortaya çıkan, gittikçe artan bir eğriliği ciddiye almak gerekir. Buna peyroni hastalığı denir. Peyroni hastalığı penisi çevreleyen zarın belirli bir bölgede kalınlaşarak sertleşme yönüne doğru bükülmesidir. Zamanla ilerleyen bir has­talık olan peyroni, hafif seviyede ilaçlarla, ilerlediğinde ameliyatla tedavi edilir. Sizin vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına görünmeniz uygun olur.