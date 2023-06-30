Cinsel sorunlar ötelenmeye gelmez

Cinsellikte yaşanan sorunlar mutlaka karşılıklı konuşulup, çözüm aranmalı. Görmezden gelinen ya da ötelenen sorunlar eşleri birbirinden uzaklaştırabilir.

Vajinismustan nasıl kurtulabiliriz?

SORU:

33 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Eşimde vajinismus sorunu var.

Birkaç denemeden sonra durumu kabullendik ve tümden uzaklaştık. Ne yapmalıyız? R.F./İstanbul

CEVAP:

Bir çift ya da partner ilişkisinde yaşanan cinsel sorunlar eşlerde hayal kırıklı­ğı, umutsuzluk, utanç, kaygı, suçluluk, yetersizlik gibi olumsuz duygulara neden olur. Her ilişki denemesi bu duyguların yeniden yaşanmasına neden olduğu için zamanla eşler güçlü cinsel içgüdülere rağmen cinsel yakınlıktan kaçınmaya, birlikte olmamak için çeşitli bahaneler bulmaya başlarlar. Aslında bu çok yanlış­tır. Yani olumsuz duygulara teslim olup uzaklaşmak yerine yakınlaşmak, bir­likte çözüm aramaktır. Çünkü bir sorun ancak onu ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırarak çözülür. Bunun içinse eşlerin birbirine yakın ve işbirliği içinde olması gerekir. Vajinismus kadınlar arasında en sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluğudur. Çoğu zaman eşlerin karşılıklı sabırlı ve anlayışlı tutumları, daha uzun sevişme­leri, daha fazla erotizm yaratmaları bu sorunun kendiliğinde çözülmesini sağlar.

Eşimle eskisi gibi olabilir miyiz?

SORU:

37 yaşındayım, ilk çocuktan sonra eşime karşı cinsel isteğim azaldı. Eşim bu durumu yakın arkadaşlarıyla paylaşmış. Bu olaydan sonra ona karşı hiçbir şey hissetmedim. İlişkimiz eskisi gibi olur mu? F.D./Bursa

CEVAP:

Evlilik ilişki çok özel bir ilişkidir ve kendi içinde kuralları olan bir kurumdur. Bu kural­ların başında mahremiyet gelir. Mahremiyet, karı-koca arasında cinsel sorunlar, maddi sıkıntılar, hastalıklar ve anlaşmazlıklar gibi çifti ilgilendiren hiçbir şeyi üçüncü kişilerle paylaşmamaktır. Buna anne- baba, kardeş­ler de dahildir. Özel konuların paylaşılması çift ilişkisinde ciddi güven sorununa ve bunun sonucu eşlerin birbirlerinden uzak­laşmalarına neden olur. Bu uzaklaşmanın etkilediği ilk alan cinsel yaşamdır. Böyle bir durumda eşler cinsel sorundan önce arala­rındaki güven sorununu aşmalıdır. Güven sorunu karşılıklı açıklık ve sami­miyetle aşılır. Güven yeniden sağlandıktan sonra cinsel yaşam normale dönecektir.