Cinsel sorunlar ortak çabayla çözülebilir

Cinsel sorunların çözümünde çiftlerden birinin çaba göstermesi yetmez. Eşler arasında işbirliği tedavideki başarının anahtarıdır…

Bizim sorunumuz nasıl düzelir?

SORU:

15 yıllık evliyim, eşimde 10 yıldır cinsel isteksizlik var. Aynı atağı paylaştığı­mız halde bana haftalarca hiç dokunmadı­ğı oluyor. Üstelik sanki bir sorun yokmuş gibi davranıyor. Tek taraflı uğraşmaktan yoruldum, ne yapmalıyım? G.K./İstanbul

CEVAP:

Genellikle eşlerden birinde görülen ya da başlayan bir cinsel sorun boş verilip çare aranmadığında diğer eşe de bulaşır ve karşılıklı etkileşerek çözümsüz bir hale gelir. Bu durum cinsel isteksiz­lik sorununda daha sık görülür. Cinsel isteğini dile getirip karşılığını alamayan ve reddedilen eş bir süre sonra istemekten, bir şeyler yapmaktan vazgeçer. İşte tüm bu nedenlerden dolayı cinsel terapi her iki eşle birlikte yapılır, her ikisi arasında bir işbirliği ve cinsel uyum oluşmasına çaba gösterilir. Çünkü cinsel isteğin oluşması için haz beklentisi olmadan cinsel yakınlık yaşayarak buradan hazzın keşfedilmesi gerekir. Haz alınan bir eylemin tekrarının istenmesi insanın doğası gereğidir. Buna edimsel koşullanma denir. Sizin duru­munuzda bir şekilde eşinizi ikna ederek beraber deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Geciktirici sprey zararlı mıdır?

SORU:

30 yaşındayım, erken boşalma sorunum var ve bunun için geciktirici sprey kullanmayı düşünüyorum. Bunu kullanmanın gebeliğe ve doğacak çocuğuma zararı olur mu? M.D./Bursa

CEVAP:

Erken boşalma sorunu neredeyse üç erkekten birinin sorunu olmaya devam ediyor. Sprey, depresyon ilacı gibi geçici yöntemler kalıcı bir etki sağlamadığı gibi uzun vadede zararlı bile olabiliyor. Bildiğim kadarıyla geciktirici spreylerin gebelik ve çocuk gelişimine nasıl bir etkisi olduğuyla ilgili bilimsel araştırma yok. Bununla bir­likte sonuçta cilde nüfuz eden bir kimya­saldan bahsediyoruz. Uzun süreli, yoğun kullanımlarda zararlı yan etkileri olabilir. En önemli yan etki hem sizin hem de eşi­nizin cinsellikten aldığı hazzı azaltmasıdır. Bu durum zamanla cinsel isteksizliğe o da gebe kalma şansının azalmasına yol açabi­lir. Yan etkisi olmayan uzun süreli ve etkili bir çözüm için cinsel terapiyi öneririm.

İlişkimize nasıl heyecan katarız?

SORU:

Eşimle cinsel yaşantımıza biraz heyecan katmak için erotik konuşmalar yapmak istiyoruz ama ikimiz de aklımızdan geçenleri söylemekten utanıyoruz. Seksting diye bir şey duyduk. Bu nasıl yapılıyor? F.Z./ İstanbul

CEVAP:

Seksting partnerle yaşanan cinselliği estetik boyutlara taşıyarak ilişkiye heyecan katma, bir çeşit tahrik etme sanatıdır. Başarılı bir seksting iki tarafı da uyararak bir ön sevişme gibi gerçek ilişkiye hazırlar. Bunun ilk adımı olarak birbirinize cinsel içerikli mesaj ya da fotoğraf atmak yerine, ne kadar özlediğinizi belirtecek bir mesaj atabilirsiniz. Seksting bir ön sevişme tekniğidir. Bu sayede yazılıp söylenenler aranızdaki tutkuyu artıracaktır. Bunun için alt yazılı erotik filmlerden, faydalanabilir, birbirinizi atılan küçük adımlar konusunda cesaretlendirebilirsiniz.