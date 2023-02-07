Cinsel sorunlar ortak çabayla çözülebilir

Cinsel sorunların çözümünde çiftlerden birinin çaba göstermesi yetmez. Eşler arasında işbirliği tedavideki başarının anahtarıdır…

Bizim sorunumuz nasıl düzelir?

SORU:

15 yıllık evliyim, eşimde 10 yıldır cinsel isteksizlik var. Aynı atağı paylaştığımız halde bana haftalarca hiç dokunmadığı oluyor. Üstelik sanki bir sorun yokmuş gibi davranıyor. Tek taraflı uğraşmaktan yoruldum, ne yapmalıyım? G.K./İstanbul

CEVAP:

Genellikle eşlerden birinde görülen ya da başlayan bir cinsel sorun boş verilip çare aranmadığında diğer eşe de bulaşır ve karşılıklı etkileşerek çözümsüz bir hale gelir. Bu durum cinsel isteksiz­lik sorununda daha sık görülür. Cinsel isteğini dile getirip karşılığını alamayan ve reddedilen eş bir süre sonra istemekten, bir şeyler yapmaktan vazgeçer. İşte tüm bu nedenlerden dolayı cinsel terapi her iki eşle birlikte yapılır, her ikisi arasında bir işbirliği ve cinsel uyum oluşmasına çaba gösterilir. Çünkü cinsel isteğin oluşması için haz beklentisi olmadan cinsel yakınlık yaşayarak buradan hazzın keşfedilmesi gerekir. Haz alınan bir eylemin tekrarının istenmesi insanın doğası gereğidir. Buna edimsel koşullanma denir. Sizin duru­munuzda bir şekilde eşinizi ikna ederek beraber deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Geciktirici sprey zararlı mıdır?

SORU:

30 yaşındayım, erken boşalma sorunum var ve bunun için geciktirici sprey kullanmayı düşünüyorum. Bunu kullanmanın gebeliğe ve doğacak çocuğuma zararı olur mu? M.D./Bursa

CEVAP:

Erken boşalma sorunu neredeyse üç erkekten birinin sorunu olmaya devam ediyor. Sprey, depresyon ilacı gibi geçici yöntemler kalıcı bir etki sağlamadığı gibi uzun vadede zararlı bile olabiliyor. Bildiğim kadarıyla geciktirici spreylerin gebelik ve çocuk gelişimine nasıl bir etkisi olduğuyla ilgili bilimsel araştırma yok. Bununla bir­likte sonuçta cilde nüfuz eden bir kimya­saldan bahsediyoruz. Uzun süreli, yoğun kullanımlarda zararlı yan etkileri olabilir. En önemli yan etki hem sizin hem de eşi­nizin cinsellikten aldığı hazzı azaltmasıdır. Bu durum zamanla cinsel isteksizliğe o da gebe kalma şansının azalmasına yol açabi­lir. Yan etkisi olmayan uzun süreli ve etkili bir çözüm için cinsel terapiyi öneririm.

Benim sıkıntımın sebebi eşim mi?

SORU:

35 yaşında evli bir erkeğim. Eşim cinsel ilişki sırasında sürekli ne yapacağımı, nasıl yapacağımı söylüyor. Kendimi be­ceriksiz biri gibi hissediyorum. Sertleş­me sorunu bundan olur mu? K.P./Manisa

CEVAP:

Cinsel yaşamda yolunda gitmeyen şeyler, düzeltilmesi gereken konular cinsel bir­liktelik sırasında değil başka zamanlarda konuşulmalı, eleştiri sözleriyle değil istek ve dilek sözleriyle ifade edilmelidir. Sizin durumunuzda eşinizin biraz sabırsız ve eleştirel olduğu düşünülebilir. Bu duru­mun sizde bir performans kaygısı yarattığı ve yetersizlik duygularına yol açtığı anlaşı­lıyor. Sürekli eleştirilme kızgınlık duygula­rına da yol açar. İfade edilemeyen bastı­rılmış kızgınlık duygusu erkeklerde cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarının en önemli nedenidir. Bu duygular çalışıldığın­da ve kaybolan öz güven yeniden kazandı­ğınızda cinsel istek yeniden gelecektir