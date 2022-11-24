Cinsel sorunlar nasıl çözülür?

Cinsel işlev bozuklukları her ne kadar başlangıçta eşlerden birinin sorunu gibi görülse de aslında iki eşi de ilgilendiren bir durumdur. Dolayısıyla birlikte çözülmelidir…

Tek başına tedavi olabilir miyim?

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım. Eşimle ilişkiye giremiyorum. Gittiğimiz doktor vajinis­mus sorunu var, tedavi olmanız gere­kiyor dedi. Eşim sorun sendeymiş git tedavi ol, ben bir şeye karışmam diyor. Ben tek başına tedavi olabilir miyim, nereye başvurmalıyım? K.T./ Denizli

CEVAP:

Vajinismus kadın cinsel işlev bozuklukları arasında sık görülen ve tedavide başarı oranı yüksek bir hastalıktır. Kadının evlenin­ceye kadar duyup işittiği ağrı acı, kanama, yapışıp kalma gibi hurafeler bunun başlıca nedenleridir. Tedavide en önemli unsur eşin desteğidir, eş desteğinin olmadığı durumlar­da başarı oranı düşüktür. Bu nedenle cinsel terapi özel durumlar dışında mutlaka eşle birlikte yapılır. Sizin durumunuzda eşini­zin sizi yalnız bırakması doğru bir tutum değildir. Eşinizle konuşarak onu bir şekilde tedaviye ikna etmeniz ve birlikte başlamanız uygun olur. Tedavi için cinsel terapi eğitimi almış bir uzmana başvurabilirsiniz.

Boyum bu yüzden uzamıyor olabilir mi?

SORU:

19 yaşında bir gencim. Evde yalnızken çok sık mastürbasyon yapıyorum. Bir süredir belimde ağrılar oluyor ve boyum 1.65 seviyesinde kaldı. Bunların sebebi mastürbasyon olabilir mi? H.G./ Konya

CEVAP:

Fazla mastürbasyon yapmanın normal koşullarda boy uzamasını engelleme ya da bel ağrısı gibi doğrudan görülen olumsuz bir yan etkisi yoktur. Aşırı mastürbasyon ver zorlama bazen kasık bölgesi ve yumur­talıklarda ağrı yapabilir ama bu ağrı mas­türbasyona ara verince kendiliğinden geçer, kalıcı olmaz. Boy uzaması genetik yatkınlık, beslenme alışkanlığı, spor yapılıp yapılma­dığı, ergenliğe giriş yaşı gibi birçok değişke­ne bağlıdır, testosterondan etkilenmez.