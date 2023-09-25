Cinsel sorunlar nasıl çözülür?

Cinsel sorunlarda çiftlerden birinin çaba göstermesi yetmez. Eşler arasında işbirliği tedavideki başarının en etkili yoludur.

Bu problemimin çaresi nedir?

SORU:

13 yıllık evliyim, eşimde 10 yıldır cin­sel isteksizlik var. Bana haftalarca hiç dokunmadığı oluyor. Üstelik sanki bir sorun yokmuş gibi davranıyor. Tek taraflı uğraşmaktan yoruldum, ne yapmalıyım? D.S./Ordu

CEVAP:

Genellikle eşlerden birinde görülen ya da başlayan bir cinsel sorun boş verilip çare aranmadığında diğer eşe de bulaşır ve karşılıklı etkileşerek çözümsüz bir hale gelir. Bu durum cinsel isteksizlik sorununda daha sık görülür. Cinsel isteğini dile getirip karşılığını alamayan ve reddedilen eş bir süre sonra istemekten, bir şeyler yapmaktan vazgeçer. İşte tüm bu nedenlerden dolayı cinsel terapi her iki eşle birlikte yapılır, her ikisi arasında bir işbirliği ve cinsel uyum oluşmasına çaba gösterilir. Çünkü cinsel isteğin oluşması için haz beklentisi olmadan cinsel yakınlık yaşayarak buradan hazzın keşfedilmesi gerekir. Haz alınan bir eylemin tekrarının istenmesi insanın doğası gereğidir. Buna edimsel koşullanma denir. Sizin durumunuzda bir şekilde eşinizi ikna ederek beraber deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Geciktirici sprey zararlı mıdır?

SORU:

34 yaşındayım, erken boşalma sorunum var ve bir arkadaşım geciktirici sprey önerdi. Bunu kullanmanın gebeliğe bir zararı olur mu? M.F./Adana

CEVAP:

Erken boşalma sorunu neredeyse üç erkekten birinin sorunu olmaya devam ediyor. Sprey, depresyon ilacı gibi geçici yöntemler kalıcı bir etki sağlamadığı gibi uzun vadede zararlı bile olabiliyor. Bildiğim kadarıyla geciktirici spreylerin gebelik ve çocuk gelişimine nasıl bir etkisi olduğuyla ilgili bilimsel araştırma yok. Bununla birlikte sonuçta cilde nüfuz eden bir kimyasaldan bahsediyoruz. Uzun süreli, yoğun kullanımlarda zararlı yan etkileri olabilir. En önemli yan etki hem sizin hem de eşinizin cinsellikten aldığı hazzı azaltmasıdır. Bu durum zamanla cinsel isteksizliğe o da gebe kalma şansının azalmasına yol açabilir. Yan etkisi olmayan uzun süreli ve etkili bir çözüm için cinsel terapiyi öneririm.