Cinsel sorunlar kavgayla çözülmez

Çiftler arasında yaşanan cinsel sorunlar, tartışarak çözülmez…Tam tersi daha da karmaşık hale gelebilir.

Eşimle aramızdaki sorun nasıl düzelir?

SORU:

27 yaşında bir kadınım. Eşim kilolu olduğum, kadınlığı bilmediğim gerekçesiyle sürekli beni suçluyor. Ne yapacağımı şaşırdım, bana ne yapmamı önerirsiniz? B.F./Ordu

CEVAP:

Yazdıklarınızdan eşinizin karşılıklı sorumluluk almak yerine işin kolayına kaçtığı, sizi suçlayarak kendini aklamaya çalıştığı anlaşılıyor. Suçlama zamanla karşılıklı suçlama-savunma döngüsüne dönüşerek olumsuz duygularla yüklü bir sarmala dönüşür ve bu durum bazen yıllarca sürebilir. Böyle bir tutumla hiçbir sorun çözülmez ancak daha da büyür. Cinsel sorunlarda suçlamak yerine sorumluluk almak, kendi üstüne düşeni kabullenerek değişim yönünde adımlar atmak gerekir. Bizim ülkemizde birçok kadın cinselliği evlilikle keşfeder, tecrübesi yoktur, bildikleri kulaktan dolma hurafelerden ibarettir. Bu nedenle evliliğin başında rahat olmayabilir, bazı konularda çekingen davranabilir. Bu sorunlar karşılıklı sabır ve anlayışla ilk birkaç yıl içinde çözülür. Siz de eşinizle istek ve beklentileri konuşabilir, gerekiyorsa bir uzmandan profesyonel destek almayı önerebilirsiniz.

Bu tedirginlikten kurtulabilir miyim?

SORU:

40 yaşında bir kadınım. Eşim çok asabi biri, bu yüzden yatakta bile kaygılıyım ve yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum. Ne yapabilirim? B.Y./Mersin

CEVAP:

Sağlıklı bir cinsel yaşam ancak eşlerin birbirinin yanında kendilerini güvende hissetmeleri ve rahat olmalarıyla mümkündür. Eğer eşlerden biri sürekli endişeli, eleştirel veya kızgın ise bu diğer eş üzerinde psikolojik bir baskı yaratabilir. Böyle bir durumda sempatik sinir sistemi aktif hale gelerek adrenalin salgılanır bedeni savunma pozisyonuna geçer. Savunmaya geçen bir beden kasılarak duyumlara duyarsızlaşır, haz almak imkansız hale gelir. Haz alınmadan yaşanan bir cinsellik zamanla külfete dönüşerek cinsel isteksizliğe neden olur. Eşinizin önce stresle baş etme becerisini geliştirerek öfkesini kontrol etmeyi öğrenmesi gerekir.

Utangaçlığa karşı ne yapabilirim?

SORU:

23 yaşında yeni evliyim. Eşimin yanında soyunamıyor ancak karanlıkta birlikte olabiliyorum. Bu sorundan nasıl kurtulabilirim? E.Y./Trabzon

CEVAP:

Evlilik çok özel ve mahrem bir ilişkidir. Bu nedenle eşler arasında ayıp ve utanma olmaz. Erkekler daha çok görsel olduğundan ve uyarılmak için çıplaklık, dans gibi uyaranlara ihtiyaç duyarken kadınlar, fiziksel temas, iltifat ve erotizme ihtiyaç duyabilirler. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak onu mutlu etmek istediğinizi ama kendinize göre engelleriniz olduğunu, bunları birlikte açacağınız söyleyebilirsiniz. Böyle durumlarda aşamalı olarak karanlığa yakın loş bir ışıkla başlayıp her seferinde biraz daha aydınlığı artırarak kendinizi alıştırabilirsiniz. Bireysel olarak yalnız iken ayna karşısında kendi bedeninizi inceleyebilir, utangaçlığınızı yenebilirsiniz.