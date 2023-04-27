Cinsel sorunlar hızlı ve geçici çözümlerle düzelmez!
Erkekler erken boşalma sorununa karşı genellikle geciktirici ilaç, sprey, üst üste kullanılan kondomlar gibi hızlı çözüm yollarına başvuruyor. Ancak her seferinde başa dönüyorlar.
Bu problemimden nasıl kurtulurum?
SORU:
Bir yıldır evliyim ve erken boşalma sorunu yaşıyorum. Eşim başlarda önemsemiyordu ama son günlerde o da şikayetçi olmaya başladı. Çeşitli ilaçlar kullandım, başta işe yarasa da sonradan faydası olmadı. Bana öneriniz nedir? A.R./ İstanbul
CEVAP:
Erken boşalma erkek cinsel işlev bozuklukları arasında tedavi sonrası geri dönüşü en az olan sorundur. Organik bir nedene dayanmayan cinsel sorunların etkili ve kalıcı çözümü, işin kolayına kaçmak değil, işlevsel cinselliğin öğrenilip uygulanmasıdır. Yapılan çalışmalar hızlı ve kolay çözümlerin her zaman en uygun olmadığını, tekrar başa dönüşlerin sık olduğunu gösteriyor. Oysa erken boşalma gibi sorunlarda esas olan boşalmayı kontrol etmeye çalışmak, çeşitli kremlerle alınan hazdan vazgeçmek yerine cinsel heyecanı yöneterek cinsel ilişkide kalma süresini uzatmak ve vakti geldiğinde istemli olarak boşalabilmektir. Bu hangi yaşta ve durumda olursa olsun isteyen her erkek tarafından sonradan öğrenilebilen bir beceridir.
Eşim ilişki anında niye bunu yapıyor?
SORU:
38 yaşında evli bir erkeğim. Eşimle pek de iyi olmayan bir cinsel hayatımız var. Kendisi ilişki sırasında benimle ilgilenmek yerine televizyon izliyor, bu normal mi neden böyle yapıyor? F.S./ Kayseri
CEVAP:
Sağlıklı ve doyumlu bir cinsel birliktelik ancak anda kalıp karşılıklı birbirine odaklanmayla mümkündür. Eşlerin cinsel birliktelik sırasında hem kendilerinin hem de eşlerinin duygu, düşünce ve davranışlarına dikkat etmeleri, haz alıp haz verme konusunda aktif olup başka şeyle ilgilenmemeleri gerekir. Seks sırasında başka şeyle ilgilenilmesi yaşanan cinsellikten haz alınmadığını ve eşin önemsenmediğini gösterir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak yaşadığınız cinselliği gözden geçirmeniz, daha iyi bir ilişki için neleri değiştirmeye ihtiyacınız olduğu konusunda anlaşmanız uygun olur. Doğru zamanda daha fazla romantizm ve fanteziye yer vererek, eşinizin de katılımını sağlayacak iyi bir cinsel yaşamı birlikte oluşturabilirsiniz.