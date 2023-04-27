Cinsel sorunlar hızlı ve geçici çözümlerle düzelmez!

Erkekler erken boşalma sorununa karşı genellikle geciktirici ilaç, sprey, üst üste kullanılan kondomlar gibi hızlı çözüm yollarına başvuruyor. Ancak her seferinde başa dönüyorlar.



Bu problemimden nasıl kurtulurum?

SORU:

Bir yıldır evliyim ve erken boşalma so­runu yaşıyorum. Eşim başlarda önemse­miyordu ama son günlerde o da şikayetçi olmaya başladı. Çeşitli ilaçlar kullandım, başta işe yarasa da sonradan faydası ol­madı. Bana öneriniz nedir? A.R./ İstanbul

CEVAP:

Erken boşalma erkek cinsel işlev bozuk­lukları arasında tedavi sonrası geri dönüşü en az olan sorundur. Organik bir nedene dayanmayan cinsel sorunların etkili ve kalıcı çözümü, işin kolayına kaçmak değil, işlevsel cinselliğin öğrenilip uygulan­masıdır. Yapılan çalışmalar hızlı ve kolay çözümlerin her zaman en uygun olmadı­ğını, tekrar başa dönüşlerin sık olduğunu gösteriyor. Oysa erken boşalma gibi sorun­larda esas olan boşalmayı kontrol etmeye çalışmak, çeşitli kremlerle alınan hazdan vazgeçmek yerine cinsel heyecanı yönete­rek cinsel ilişkide kalma süresini uzatmak ve vakti geldiğinde istemli olarak boşa­labilmektir. Bu hangi yaşta ve durumda olursa olsun isteyen her erkek tarafından sonradan öğrenilebilen bir beceridir.

Eşim ilişki anında niye bunu yapıyor?

SORU:

38 yaşında evli bir erkeğim. Eşimle pek de iyi olmayan bir cinsel hayatımız var. Kendisi ilişki sırasında benimle ilgilen­mek yerine televizyon izliyor, bu normal mi neden böyle yapıyor? F.S./ Kayseri

CEVAP:

Sağlıklı ve doyumlu bir cinsel birlikte­lik ancak anda kalıp karşılıklı birbirine odaklanmayla mümkündür. Eşlerin cinsel birliktelik sırasında hem kendilerinin hem de eşlerinin duygu, düşünce ve davranış­larına dikkat etmeleri, haz alıp haz verme konusunda aktif olup başka şeyle ilgilen­memeleri gerekir. Seks sırasında başka şeyle ilgilenilmesi yaşanan cinsellikten haz alınmadığını ve eşin önemsenmedi­ğini gösterir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak yaşadığınız cinselliği gözden geçirmeniz, daha iyi bir ilişki için neleri değiştirmeye ihtiyacınız olduğu konusunda anlaşmanız uygun olur. Doğru zamanda daha fazla romantizm ve fanteziye yer ve­rerek, eşinizin de katılımını sağlayacak iyi bir cinsel yaşamı birlikte oluşturabilirsiniz.