Cinsel sorunlar bulaşıcıdır

Çift ilişkisinde eşlerden birindeki cinsel problem zamanla diğerini de etkiler. Bu durum negatif bir kısır döngüye yol açarak, kadın ve erkeği birbirinden uzaklaştırır…

Cinsel hayatımız normale döner mi?

SORU:

10 yıldır evli bir kadınım. Eşim çok çalışan eve hep yorgun gelen, cinselliğe ilgisiz biri. Sevişme taleplerim hep geri çevrilin­ce, ben de cinselliğe ilgimi kaybettim. Bu durumda ne yapabilirim? A.N./ İzmir

CEVAP:

Bütün canlılar gibi insanlarda cinsel dürtüyle doğar. Bu yaşam zincirinin devamı için doğuştan gelen temel bir güdüdür. Doğuştan gelen bu dürtü tecrübesizlik, yasaklayıcı toplumsal değerler, negatif cinsellik algısı, ayıp günah, pis gibi olumsuz duygular, partner ilişkisinde ki çatışmalar, tekrarlayan hayal kırıklıkları gibi nedenlerle zamanla azalıp bazen tümüyle kaybolabilir. Çift ilişkisinde eşlerden birindeki bir cinsel işlev sorunu esnemenin yayılması gibi zamanla diğerinde de görülür ve çözüm daha da zorlaşır. Bu durum evlilik doyumunda ciddi azalmalara neden olur. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak bu durumun normal olmadığını, bir çözüm aramanız gerektiğini söyleyebilir, gerekirse bir uzmandan profesyonel destek alabilirsiniz.

Bu sorundan evlenince kurtulabilir miyim?

SORU:

22 yaşındayım, 2 günde bir travmatik mastürbasyon yapıyorum ve bundan çok rahatsız oluyorum. Yakında evlenmeyi düşündüğüm bir kız arkadaşım var. İleride bu sorundan kendiliğinden kurtulabilir miyim? R.S./ Antalya

CEVAP:

Ergenlik ve gençlik döneminde kazanı­lan ve devam eden hatalı mastürbasyon alışkanlığı sonradan erken boşalma, geç boşalma, hiç boşalamama hatta cinsel is­tek ve sertleşme sorunu gibi birçok cinsel işlev bozukluğuna neden olabiliyor. Bastı­rarak sürtme, burma, sıkma, kuru kuruya sıvazlama, belirli nesnelere sürtme gibi farklı şekillerde yapılan mastürbasyona Travmatik Mastürbasyon Sendromu (TMS) denir. Bu tür bir mastürbasyon alışkanlığı boşalma refleksini bozarak normal bir partner ilişkisinde ciddi sıkıntılara neden olabilir. Boşalma refleksini bozarak normal bir ilişkide haz alma ve boşalmayı engeller. TMS kendiliğinden düzelen bir sorun değil­dir, ileri durumlarda bir cinsel terapistten profesyonel destek gerekebilir. Bunun için önce klasik mastürbasyona alışma sonra cinsel ilişkide boşalmayı öğrenmek gerekir.

Kadınların orgazm olması çok mu zordur?

SORU:

29 yaşında 1 yıldır evli bir erkeğim. Ne yapsam eşim ilişki sırasında orgazm olmuyor sonrasında bütün gün sinirli ve gergin oluyor. Bu durum beni de germeye ve ondan uzaklaştırmaya başladı. Eşimin orgazm olabilmesi için ne yapmalıyım? M.D./Eskişehir

CEVAP:

Kadınlarda orgazm sorunu sanıldığından çok daha fazladır. Birçok kadın orgazmın ne olduğunu bilmiyor. Çünkü erkeklerdeki gibi meni üretimi ve doğal bir boşalma yoktur. Kadınlarda çocukluktan itibaren cinselliğin ayıp ve tehlikeli bir şey olarak işlendiğinden cinsel bir haz aldıklarında kendilerini yasak ve yanlış bir şey yaptık­ları duygusu vardır. Bu da ilişkide kendini bırakmayı, haz almayı engeller. Kadın cinselliğiyle ilgili yapılan araştırmalar da kendi bedeniyle barışık, cinselliğe olumlu bakan, geçmişinde cinsel travmaları olma­yan, erotik fanteziler kurabilen, yeniliklere açık ve erotizm yaratabilen kadınların cinsel ilişkide çok daha kolay uyarıldıkları ve orgazm olabildiklerini gösteriyor.