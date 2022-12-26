Cinsel sorunlar bulaşıcıdır

Cinsel sorunlar tek taraflı gelişmez Genellikle eşlerden birinde görülen ya da başlayan bir cinsel sorun çözümsüz kaldığında diğer eşe de bulaşır ve çözümsüz bir hale gelir.

Eşimle niye böyle bir çıkmazdayız?

SORU:

15 yıllık evliyim, Bir ara cinsel isteğim azaldığı için eşimden uzaklaştım. Şimdi eşim de benden uzak duruyor. Bu du­rum nasıl düzelir? H.E./Bursa

CEVAP:

Bu durum cinsel isteksizlik sorununda daha sık görülür. Cinsel isteğini dile getirip karşılığını alamayan ve reddedilen eş bir süre sonra istemekten, bir şeyler yapmaktan vazgeçer. İşte tüm bu nedenlerden dolayı cinsel terapi her iki eşle birlikte yapılır, her ikisi arasında bir işbirliği ve cinsel uyum oluşmasına çaba gösterilir. Sizin durumunuzda bir şekilde eşinizi ikna ederek beraber deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Vajinismustan nasıl kurtuluruz?

SORU:

32 yaşındayım, iki yıldır evliyim. Eşimde vajinismus sorunu var. Bunu bir türlü çö­zemedik. Ne yapabiliriz? M.V./İstanbul

CEVAP:

Bir çift ya da partner ilişkisinde yaşanan cinsel sorunlar eşlerde hayal kırıklığı, umutsuzluk, utanç, kaygı, suçluluk, yetersizlik gibi olumsuz duygulara neden olur. Her ilişki denemesi bu duyguların yeniden yaşanmasına neden olduğu için zamanla eşler güçlü cinsel içgüdülere rağmen cinsel yakınlıktan kaçınmaya, birlikte olmamak için çeşitli bahaneler bulmaya başlarlar. Aslında bu çok yanlıştır. Yani olumsuz duygulara teslim olup uzaklaşmak yerine yakınlaşmak, birlikte çözüm aramaktır. Çünkü bir sorun ancak onu ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırarak çözülür. Bunun içinse eşlerin birbirine yakın ve işbirliği içinde olması gerekir. Vajinismus kadınlar arasında en sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluğudur. Çoğu zaman eşlerin karşılıklı sabırlı ve anlayışlı tutumları, daha uzun sevişmeleri, daha fazla erotizm yaratmaları bu sorunun kendiliğinde çözülmesini sağlar. Eğer çözülemiyorsa bir uzmandan destek alınması uygun olur.

Geciktirici spreyin zararı olur mu?

SORU:

30 yaşındayım, erken boşalma sorunum var ve bunun için geciktirici sprey kullanmayı düşünüyorum. Bunun gebeliğe ve doğacak çocuğa zararı olur mu? G.N./ Antalya

CEVAP:

Erken boşalma sorunu neredeyse üç erkekten birinin sorunu olmaya devam ediyor. Bildiğim kadarıyla geciktirici spreylerin gebelik ve çocuk gelişimine nasıl bir etkisi olduğuyla ilgili bilimsel araştırma yok. Bununla birlikte sonuçta cilde nüfuz eden bir kimyasaldan bahsediyoruz. Uzun süreli, yoğun kullanımlarda zararlı yan etkileri olabilir. En önemli yan etki hem sizin hem de eşinizin cinsellikten aldığı hazzı azaltmasıdır. Bu durum zamanla cinsel isteksizliğe o da gebe kalma şansının azalmasına yol açabilir. Yan etkisi olmayan uzun süreli ve etkili bir çözüm için cinsel terapiyi öneririm.