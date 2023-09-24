Cinsel sorunlar birlikte çözülür

Eşlerden birinin yaşadığı cinsel problem, sadece ona aitmiş gibi düşünülmemeli. Mutlaka birlikte çözüm yolu aranmalıdır…

Vajinismusun bir çaresi var mıdır?

SORU:

32 yaşındayım ve bir yıldır evliyim. Eşimde vajinismus sorunu var. Evliliğin başındaki birkaç denemeden sonra tümden uzaklaştık. Bu sorunun bir çaresi var mıdır? Ö.C./Bursa

Bir çift ya da partner ilişkisinde yaşanan cinsel sorunlar eşlerde hayal kırıklığı, umutsuzluk, utanç, kaygı, suçluluk, yeter­sizlik gibi olumsuz duygulara neden olur. Her ilişki denemesi bu duyguların yeniden yaşanmasına neden olduğu zamanla eşler güçlü cinsel içgüdülere rağmen cinsel yakınlıktan kaçınmaya, birlikte olmamak için çeşitli bahaneler bulmaya başlarlar. Aslında bu çok yanlıştır. Yani olumsuz duygulara teslim olup uzaklaşmak yerine yakınlaşmak, birlikte çözüm aranmasıdır. Çünkü bir sorun ancak onu ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırarak çözülür. Bunun içinse eşlerin birbirine yakın ve işbirliği içinde olması gerekir. Vajinismus kadın­lar arasında en sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluğudur. Çoğu zaman eşlerin karşılıklı sabırlı ve anlayışlı tutumları, daha uzun sevişmeleri, daha fazla erotizm yaratmaları bu sorunun kendiliğinden çözülmesini sağlar. Eğer çözülemiyorsa bir uzmandan destek alınması uygun olur.

Farklı ilaçların faydası olur mu?

SORU:

33 yaşında bekar bir erkeğim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Gittiğim doktorlar ilaç verdi ama istediğim sonucu alamıyorum. Acaba farklı ilaçlar denesem daha iyi bir sonuç alabilir miyim? B.S./Adana

Erken boşalma sorunu erkekler arasında özellikle düzenli bir cinsel yaşamı olmayan erkekler arasında en yaygın görülen cinsel işlev bozukluğudur. İlk akla gelen ve etki­sini kısa sürede gösteren çözüm ilaç kul­lanmaktır ama ilaçlar kullanıldığı sürece etkili olur, bırakıldığında başa dönülür ve birçok istenmeyen yan etkiye de katlanmak zorunda kalınır. Bununla birlikte yan etkisi olmayan etkili ve kalıcı bir boşalma dene­timi ancak cinsel terapiyle mümkündür. Her konuda hemen ilaçlara yönelmemeli alternatif çözüm yolları da denemelidir.