Cinsel sorunlar ayrılık ya da boşanma sebebi sayılır mı?

Evlenirken iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta bir arada olma sözü verilir. Bu cinsellik de dahil her türlü sağlık sorunu için geçerlidir…



Bu sorun ayrılma nedenim olur mu?

SORU:

38 yaşındayım, 9 yıldır evliyim. Eşimde diya­bet hastalığına bağlı sertleşme sorunu var. Defalarca bunun için tedavi olmasını isteme­me rağmen hiçbir şey yapmadı. Bu durum benim için dayanılmaz bir hale geldiği için ayrılmak istiyorum. Bunu boşanma gerekçe­si olarak gösterebilir miyim? E.V./ İstanbul

CEVAP:

Eşler evlenirken sağlıklı kalma sözü ve­remez ama sağlığını koruma sözü vere­bilir. Cinsel işlev bozuklukları tek başına ayrılma boşanma sebebi olmazken böyle bir sorunun varlığı karşısında hiçbir şey yapmayıp, sorunu yok sayarak eşinin ihti­yaçlarını görmezden gelmek bir boşanma sebebi olabilir. Bunun yasal boyutu ve ispatı hukukçuların alanına girmekle birlikte eğer eşler birbirinden duygusal olarak kopmuş ve ayrılma noktasına gelmişlerse genellikle hukukçuların yasal süreçleri başlatmaktan başka yapabileceği fazla bir şey yoktur. Sizin durumunuzda hemen boşanmayı düşünmek yerine eşinizle cinsel terapiyi de bilen bir ev­lilik terapistine giderek çare aramanız, tüm çözüm yollarını tükettikten sonra boşanma seçeneğini düşünmeniz uygun olur.

Mutluluk çubuğunun bir faydası var mı?

SORU:

Ben 59 yaşındayım, eşim 62. Eşimde 6 yıldır sertleşme sorunu var. Kronik şeker ve tansiyon hastası. Doktoru mutluluk çubuğu takılırsa normal cinsel hayatımızın olacağını söyledi. Bu mümkün mü? M.S./Bursa

CEVAP:

Tansiyon ve diyabet hastalığı organik kökenli sertleşme sorunlarının en önemli nedenlerindendir. Şeker hastalığı yani diya­bet erkeklerde organik kökenli sertleşme sorunlarının başında gelir. Sertleşme doğ­rudan damar ve sinir kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğundan damar kalitesini bozan her şey sertleşme kalitesini bozabilir. Hafif ve orta düzey sertleşme sorunlarında ilaç tedavileri ileri düzeylerde mutluluk çubuğu da denilen penil-protez tedavisi uygula­nabilir. Deneyimli bir üroloji uzmanının yapacağı ameliyat sonrası cinsel hayatınızın daha iyi olma olasılığı güçlüdür. Ameliyata ek olarak daha fazla tensel temas, ero­tik masajlar, seks oyuncakları gibi farklı doyum yollarını da deneyebilir bu konuda profesyonel destek alabilirsiniz.

Niye cinsel uyarılma sorunu yaşıyorum?

SORU:

34 yaşındayım, 6 yıldır evliyim. İlk çocuğumun doğumundan sonra cinsel uyarılma ve ıslanma sorunu yaşıyorum. Kayganlaştırıcı kremler işe yaramıyor. Bana ne önerirsiniz? T.E./İstanbul

CEVAP:

Kadınlarda uyarılma ve ıslanma sorunu or­ganik ve psikolojik olmak üzere iki başlıkta toplanır. Organik nedenler kadın doğum uzmanları tarafından, psikolojik nedenler ise cinsel terapistler tarafından tedavi edilir. Vajinal ıslanma doğrudan uyarılmayla ilgili olduğu için uyarılma arttıkça ıslanma artar, az olursa ıslanma da az olur. Ayrıca cinsel­likle ilgili toplumsal baskılar, yeteri kadar cinsel eğitimin ve cinsel deneyimin olmama­sı, cinsel etkinliğe yeterince hazırlanmama, yeterli ön sevişme ve yeterli klitoral uyarının olmaması ya da eşte erken boşalma ve sert­leşme bozukluğu gibi sorunların bulunması da uyarılmayı engelleyebilir. Sizin durumu­nuzda doğum kaynaklı doku hasarına bağlı bir ıslanma sorunu olabilir. Bu nedenle ye­niden deneyimli bir kadın doğum uzmanıyla görüşmeniz, eşinizle daha fazla uyarıma yer vermeniz uygun olacaktır.