Cinsel sorunlar ayrılık ya da boşanma sebebi sayılır mı?
Evlenirken iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta bir arada olma sözü verilir. Bu cinsellik de dahil her türlü sağlık sorunu için geçerlidir…
Bu sorun ayrılma nedenim olur mu?
SORU:
38 yaşındayım, 9 yıldır evliyim. Eşimde diyabet hastalığına bağlı sertleşme sorunu var. Defalarca bunun için tedavi olmasını istememe rağmen hiçbir şey yapmadı. Bu durum benim için dayanılmaz bir hale geldiği için ayrılmak istiyorum. Bunu boşanma gerekçesi olarak gösterebilir miyim? E.V./ İstanbul
CEVAP:
Eşler evlenirken sağlıklı kalma sözü veremez ama sağlığını koruma sözü verebilir. Cinsel işlev bozuklukları tek başına ayrılma boşanma sebebi olmazken böyle bir sorunun varlığı karşısında hiçbir şey yapmayıp, sorunu yok sayarak eşinin ihtiyaçlarını görmezden gelmek bir boşanma sebebi olabilir. Bunun yasal boyutu ve ispatı hukukçuların alanına girmekle birlikte eğer eşler birbirinden duygusal olarak kopmuş ve ayrılma noktasına gelmişlerse genellikle hukukçuların yasal süreçleri başlatmaktan başka yapabileceği fazla bir şey yoktur. Sizin durumunuzda hemen boşanmayı düşünmek yerine eşinizle cinsel terapiyi de bilen bir evlilik terapistine giderek çare aramanız, tüm çözüm yollarını tükettikten sonra boşanma seçeneğini düşünmeniz uygun olur.
Mutluluk çubuğunun bir faydası var mı?
SORU:
Ben 59 yaşındayım, eşim 62. Eşimde 6 yıldır sertleşme sorunu var. Kronik şeker ve tansiyon hastası. Doktoru mutluluk çubuğu takılırsa normal cinsel hayatımızın olacağını söyledi. Bu mümkün mü? M.S./Bursa
CEVAP:
Tansiyon ve diyabet hastalığı organik kökenli sertleşme sorunlarının en önemli nedenlerindendir. Şeker hastalığı yani diyabet erkeklerde organik kökenli sertleşme sorunlarının başında gelir. Sertleşme doğrudan damar ve sinir kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğundan damar kalitesini bozan her şey sertleşme kalitesini bozabilir. Hafif ve orta düzey sertleşme sorunlarında ilaç tedavileri ileri düzeylerde mutluluk çubuğu da denilen penil-protez tedavisi uygulanabilir. Deneyimli bir üroloji uzmanının yapacağı ameliyat sonrası cinsel hayatınızın daha iyi olma olasılığı güçlüdür. Ameliyata ek olarak daha fazla tensel temas, erotik masajlar, seks oyuncakları gibi farklı doyum yollarını da deneyebilir bu konuda profesyonel destek alabilirsiniz.
Niye cinsel uyarılma sorunu yaşıyorum?
SORU:
34 yaşındayım, 6 yıldır evliyim. İlk çocuğumun doğumundan sonra cinsel uyarılma ve ıslanma sorunu yaşıyorum. Kayganlaştırıcı kremler işe yaramıyor. Bana ne önerirsiniz? T.E./İstanbul
CEVAP:
Kadınlarda uyarılma ve ıslanma sorunu organik ve psikolojik olmak üzere iki başlıkta toplanır. Organik nedenler kadın doğum uzmanları tarafından, psikolojik nedenler ise cinsel terapistler tarafından tedavi edilir. Vajinal ıslanma doğrudan uyarılmayla ilgili olduğu için uyarılma arttıkça ıslanma artar, az olursa ıslanma da az olur. Ayrıca cinsellikle ilgili toplumsal baskılar, yeteri kadar cinsel eğitimin ve cinsel deneyimin olmaması, cinsel etkinliğe yeterince hazırlanmama, yeterli ön sevişme ve yeterli klitoral uyarının olmaması ya da eşte erken boşalma ve sertleşme bozukluğu gibi sorunların bulunması da uyarılmayı engelleyebilir. Sizin durumunuzda doğum kaynaklı doku hasarına bağlı bir ıslanma sorunu olabilir. Bu nedenle yeniden deneyimli bir kadın doğum uzmanıyla görüşmeniz, eşinizle daha fazla uyarıma yer vermeniz uygun olacaktır.