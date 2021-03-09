Cinsel soğukluk sadakatsizliğe neden olur mu?

Hemen her ilişkide cinsel sorunlar da olmak üzere bazı sıkıntılar iniş çıkışlar olur. Bu yakın ilişkilerin doğası gereğidir. Ancak hiçbir neden evlilik dışı ilişkiyi haklı göstermez…



Mazereti onu haklı çıkarır mı?

SORU:

Eşim 12 yıllık bir evlilikten sonra beni aldattı. Neden yaptığını sorduğumda beni suçluyor, cinselliğe karşı ilgisiz olduğum için başkasıyla birlikte olduğunu söylüyor. Evet ben cinselliğe fazla ilgili değilim ama bu yaptığını haklı çıkarır mı? A.N./ Ankara

CEVAP:

Hiçbir neden evlilik dışı ilişkiyi haklı göstermez. Bununla birlikte evlilik ve çift sorunları nedeniyle terapiye gelen çiftlerin nerdeyse dörtte birinin terapiye başvurma sebebi evlilik dışı ilişki oluyor. Hemen her ilişkide cinsel sorunlar olur. Cinsel sorunların büyük bir kısmı cinsel terapi ile çözülebilir. Çözülemeyen sorunlarda ya bu durum kabul edilir buna uygun yaşanır ya da ayrılma boşanma gibi farklı seçeneklere gidilir. Evlilik dışı ilişki, bu sorunları eşle çözmek yerine sorundan kaçmak için dışardan alternatif bir ilişki arayışıdır. Yazdıklarınızdan eşinizle aranızda bir cinsel uyum sorunu olduğu ve eşinizin yaşadığı evlilik dışı ilişkinin sorumluluğunu buna dayanarak size atmaya çalıştığı görülüyor. Bunu kabul etmek yerine karşılıklı sorumluluk almayı önermeniz daha doğru olacaktır. Böyle bir durumda haklı-haksız aramadan önce ilişkinizi onarmalısınız. Daha sonra bir cinsel terapistten destek alabilirsiniz.

Erken boşalmanın tedavisi var mı?

SORU:

Eşimde erken boşalma sorunu var, evlendiğimizden beri böyle, hiç orgazm olamadım, bir şeyler yap diyorum, tedavisi yok diyor. Bu doğru mu, ne yapmalıyız? E.S./ Samsun

CEVAP:

Erken boşalma sorunu neredeyse on erkeğin yedisinde görülen bir cinsel işlev bozukluğudur. Ancak erkekler genellikle cinsel terapiye gelmek istemezler. Bunun nedenlerinin başında tanımadıkları biri karşısında özel hayatlarını ve cinsel yetersizliklerini konuşmak istememeleri gelir. İkinci neden erkeklerin erken boşalsalar da bir şekilde ilişkiden bekledikleri hazzı almalarıdır. Bunlara ek olarak erkeğin eşine karşı ifade edemediği bastırılmış öfkesinin de kalıcı çözüm aramaya engel olduğunu söyleyebiliriz. Erken boşalmanın istedikten kesin ve kalıcı bir çözümü vardır. Eşinizde tedaviye karşı bir direnç olabilir, bu direnci aşmak konusunda ona yardımcı olabilirsiniz. Bunun için eşinize sorunun sadece ona ait olmadığını birlikte çözebileceğinizi söyleyebilir, uzman arayışını ona bırakarak güvenin kazanabilirsiniz.

Farklı pozisyon çok mu gerekli?

SORU:

36 yaşında evli bir kadınım. Eşim sürekli farklı pozisyonlarda birlikte olmak istiyor ama ben karşı çıkıyorum. İlişkide bu şart mı? R.D./Erzurum

CEVAP:

Çiftlerin üzerinde farklı düşündüklerin konulardan biri de cinsel ilişkide pozisyon seçimidir. Kadınlar bazı pozisyonları kendilerine yakıştıramadıkları için reddederler. Bazı pozisyonlar belirli bir esneklik ve kondisyon gerektirdiği için gereğinden fazla zordur. Mutlu bir cinsellik için yeniliklere karşı peşin hükümlü olmayıp yeni şeyler denemeye açık olmalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak bazı konularda açık olmakla birlikte her şeyi denemek istemediğini söyleyebilirsiniz.