Cinsel soğukluk kendiliğinden düzelir mi?

Her çiftin cinsel yaşamında zaman zaman uzaklaşmalar olabilir. Peki bu durum zamanla düzelir mi yoksa profesyonel destek alınmalı mı? İşte yanıtı…

Yeniden yakınlaşmak için ne yapabiliriz?

SORU:

35 yaşında evli bir erkeğim. Eşimin ve benim bir süredir cinsel isteğimiz yok, Cinsellik aklımıza bile gelmiyor. Bunun yanlış olduğunu ve birbirimize yabancılaştığımızı biliyoruz. Bu sorunu nasıl aşarız, mutlaka bir uzmana gitmek gerekir mi? R.S./ Ankara

CEVAP:

Birçok çift bu durumu fark ettiklerinde karşılıklı adımlar atarak çözüm üretir­ler. Bunun için birbirlerine daha fazla dokunurlar, küçük jestler yaparlar, sevgili oldukları dönemlerde yaptıkları şeyleri hatırlayıp yeniden flört etmeye başlarlar. Duygusal yakınlık sağlanıp yeniden sevgili olunduğunda cinsel yakınlığı başlatmak daha kolay olur. Biraz erotizm, biraz fantezi ile aradaki soğukluk ortadan kalkar ve çift yeniden öncekinden daha iyi bir cinsel yaşa­ma kavuşabilir. Ancak bazen duygusal uzaklaşma fazla olur ve eşler birbir­lerine yaklaşmakta, cinsel isteklerini dile getirmekte zorlanabilirler. Böyle durumlarda deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alınması uygun olur.

Eşimi bu huyundan nasıl vazgeçiririm?

SORU

25 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Daha yeni evli olmamıza rağmen eşim sürekli telefonla vakit geçiriyor. Telefonuna giz­lice baktığımda başka kadınlarla sanal seks yaptığını gördüm. Onu bundan nasıl vazgeçirebilirim? M.D./Erzurum

CEVAP:

Daha çok erkeklerde görülen telefon seksi eğer bir bağımlılığa dönüşmüşse bir hastalık olarak değerlendirilir. Erkek­lerin porno filmlere yönelmesi evlilikteki cinselliği bozulması arasında doğrudan bir ilişki var. Bazen uyumsuz ve doyum­suz bir cinsel yaşam buna neden olurken bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkanlığı evlilikteki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabiliyor. Burada nedeni doğru anlayıp tedaviye oradan başlamak gerekiyor. Eğer cinsel yaşan­tınız baştan beri fazla iyi değilse böyle bir durumda sanal sekse kayma olabilir. Birlikte kaliteli vakit geçirmeyen, beraber sohbet edip çay, kahve içmeyen, birlikte banyo yapıp aynı saatte yatmaya gitmeyen çiftlerde erotik paylaşım eksik kaldığı için telefon seksine yönelme olabiliyor. Bu durum mutlaka tedavi edilmelidir.

İlişkiden sonra niye ağrı çekiyorum?

SORU:

24 yaşındayım, bende ilişkiden sonra yak­laşık bir saat boyunca yanma şeklinde bir ağrı oluyor. Sürekli böbreklerden kum dö­küyorum, bundan olur mu? R.Z./ İstanbul

CEVAP:

Erkeklerde ilişki sonrası ağrı genellikle üre­me sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Özellikle tekrarlayan idrar yolu veya prostat iltihapları işeme ya da boşalma sırasında ve sonrasında ağrıya neden olabilir. Kronik idrar yolu iltihabının en önemli nedenlerinden biride sürekli böbrek taşı ve kum dökmektir. Böbrek ve kumu düşerken üreterleri çizerek enfeksiyona yol açabilir. Ayrıca prostat bü­yümesi ve prostat kanseri de bu tür ağrılara neden olabilir. Sizin durumunuzda öncelikle bir üroloji doktoruna giderek gerekli tetkik­leri yaptırmanız, soruna dönük tedavinize hemen başlamanız gerekir. Organik bir neden bulunmazsa ağrının psikolojik olma ihtimali güçlenir, böyle bir durumda da bir cinsel terapistten profesyonel destek alınmalıdır.