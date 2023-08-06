Cinsel istismarla suçlanan doktor tutuklandı
Haberler Gündem

Cinsel istismarla suçlanan doktor tutuklandı

Muğla’da muayene ettiği 17 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen doktor Ufuk S. tutuklandı.

17 yaşındaki bir kız çocuğu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Ufuk S.’nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan 31 yaşındaki Ufuk S. cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Sevgilisini beğenmeyen babasını öldürdü

Sevgilisini beğenmeyen babasını öldürdü

Engelli komşusuna cinsel saldırıda bulunup fotoğraflarını çekti

Engelli komşusuna cinsel saldırıda bulunup fotoğraflarını çekti

Yüksek sesle müzik cinayeti: İki çocuk babası hayatını kaybetti

Yüksek sesle müzik cinayeti: İki çocuk babası hayatını kaybetti

Cinsel istismarla suçlanan doktor tutuklandı
Gündem