Cinsel istismarla suçlanan doktor tutuklandı

Muğla’da muayene ettiği 17 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen doktor Ufuk S. tutuklandı.

17 yaşındaki bir kız çocuğu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Ufuk S.’nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan 31 yaşındaki Ufuk S. cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)