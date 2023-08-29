Cinsel istismar şüphelisini dövüp, jandarmaya teslim ettiler

İzmir’in Torbalı ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalleli tarafından dövülüp, jandarmaya teslim edilen A.K. (45), tutuklandı.

Torbalı’nın Ayrancılar Mahallesi’nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen A.K., 5 yıldır aynı mahallede yaşadığı erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuk, olayı mahalleliye anlattı. Mahalleli de şüpheliyi yakalayarak dövdü. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan çocuk, A.K.’nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)