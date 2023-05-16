Cinsel isteksizlikle nasıl başa çıkılır?

Birbirinden uzaklaşan çiftler, duygusal yakınlıkla cinsel yakınlığı daha kolay başlatabilir. Yani biraz erotizm, biraz fantezi ile aradaki soğukluk ortadan kalkar.

Aramızdaki problem tedaviyle mi düzelir?

SORU:

Eşimle uzun zamandır ilişki yaşamıyoruz. Seks yapmak ikimizin de aklına bile gelmiyor. Bu sorunu nasıl aşarız, bir uzmana gitmek gerekir mi? K.H./Antalya

CEVAP:

Her çiftte zaman zaman sizinkine benzer uzaklaşmalar olabilir. Birçok çift bu durumu fark ettiklerinde karşılıklı adımlar atarak çözüm üretirler. Bunun için birbirlerine daha fazla dokunurlar, küçük jestler yaparlar, sevgili oldukları dönemlerde yaptıkları şeyleri hatırlayıp yeniden flört etmeye başlarlar. Duygusal yakınlık sağlanıp yeniden sevgili olunduğunda cinsel yakınlığı başlatmak daha kolay olur. Biraz erotizm, biraz fantezi ile aradaki soğukluk ortadan kalkar ve çift yeniden öncekinden daha iyi bir cinsel yaşama kavuşabilir. Ancak bazen duygusal uzaklaşma fazla olur ve eşler birbirlerine yaklaşmakta, cinsel isteklerini dile getirmekte zorlanabilirler. Böyle durumlarda deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alınması uygun olur.

İlk gece korkusuyla nasıl başa çıkarım?

SORU:

24 yaşında bir genç kızım. Bir ay sonra evleneceğim, ilk gece korkusunu bir türlü yenemiyorum. İlişki sırasında canımın yanmaması için nasıl davranmalıyım? Ş.D./Kayseri

CEVAP:

Cinsel ilişki ağrı ve acı yapmaz. Kadının cinsel ilişki sırasında uyarılması, sulanması olmuş ve kendini kasmaz ise ne ilk ilişkide ne de sonraki ilişkilerinde ağrı acı olmaz. Kızlık zarı vajina girişinin hemen yakınında, doğuştan delik olan, esnek bir yapıdır ve ilk ilişki sırasında kızlık zarında hafif bir açılma olur.

Bu noktada kadın rahat ve kendini kasmazsa, sulanması olmuşsa bu girişi hissetmez. Kızlık zarının açılması denilen olgu giyinilen ince çorabın bir yere takılması ve kaçması gibidir. Ayrıca kızlık zarından gelen kan, parmağın kanaması gibi değil, belli belirsiz bir sıvıdır. Bu da kadın rahatsa, kendini kasmazsa, sulanması tam olmuşsa ve erkek acele etmezse hiç fark hissedilmeyecektir.