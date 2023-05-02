Cinsel isteksizlikle nasıl başa çıkılır?

Çiftler arasında zaman zaman cinsel soğukluk oluşabilir. İşte böyle bir durumda yapılması gerekenler…

Bu sorunu çözmek için ne yapabiliriz?

SORU:

34 yaşında evli bir erkeğim. Eşimin ve benim bir süredir cinsel isteğimiz yok. Bu sorunu nasıl aşabiliriz? Bir uzmana gitmemiz gerekir mi? B.D./İzmir

CEVAP:

Birçok çift cinsel isteksizlik yaşayıp, bu durumu fark ettiklerinde karşılıklı adımlar atarak çözüm üretirler. Bunun için birbirlerine daha fazla dokunurlar, küçük jestler yaparlar, sevgili oldukları dönemlerde yaptıkları şeyleri hatırlayıp yeniden flört etmeye başlarlar. Duygusal yakınlık sağlanıp yeniden sevgili olundu­ğunda cinsel yakınlığı başlatmak daha kolay olur. Biraz erotizm, biraz fantezi ile aradaki soğukluk ortadan kalkar ve çift yeniden öncekinden daha iyi bir cinsel yaşama kavuşabilir. Ancak bazen duygusal uzaklaşma fazla olur ve eşler birbirlerine yaklaşmakta, cinsel istekle­rini dile getirmekte zorlanabilirler. Böyle durumlarda deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alınması uygun olur.

İlaç kullanmamın sakıncası var mı?

SORU:

40 yaşında, 7 yıldır evli bir erkeğim. Son bir yıldır sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Tansiyon hastasıyım, sertleşme sağlayıcı ilaç kullanmamın bir sakıncası var mı? L.T./İstanbul

CEVAP:

Şehir hayatında stres ve kötü beslenme kalp ve damar sağlığın olumsuz etkiliyor. Erkek cinsel fizyolojisinde sertleşme refleksi kalp ve damar sağlığı ile doğru­dan ilişkilidir. Çünkü sertleşme denilen olay penis içindeki süngersi dokuların onu besleyen damarlardan gelen kan basıncıyla şişmesidir. Bu nedenle 40 yaş üstü erkeklerde belirgin bir nedeni olma­dan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli pozisyonlarda kaybetme durumunda bu­nun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmelidir. Sertleş­me sağlayıcı ilaçlarını gelişigüzel kullan­mak yerine sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak ve ona uygun bir tedavi programı uygulamak gerekir. Sizin durumunuzda tansiyon hastalığı sözünü ettiğiniz ilaçlarla risk yaratabilir.