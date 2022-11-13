Cinsel isteksizlik nasıl düzelir?

Her ilişkide zaman zaman cinsellikten uzaklaşmalar olabilir. Peki böyle bir durumda nasıl hareket edilmeli? İşte yol haritası…

Eşimle yakınlaşmak için ne yapabiliriz?

SORU:

37 yaşında evli bir erkeğim. Eşimin ve benim bir süredir cinsel isteğimiz yok. Bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Bu sorunu nasıl aşarız, mutlaka bir uzmana gitmek gerekir mi? M.H./İstanbul

CEVAP:

Birçok çift cinsel isteksizlik yaşayıp, bu durumu fark ettiklerinde karşılıklı adımlar atarak çözüm üretirler. Bunun için birbirlerine daha fazla dokunurlar, küçük jestler yaparlar, sevgili oldukları dönemlerde yaptıkları şeyleri hatırlayıp yeniden flört etmeye başlarlar. Duygusal yakınlık sağlanıp yeniden sevgili olunduğunda cinsel yakınlığı başlatmak daha kolay olur. Biraz erotizm, biraz fantezi ile aradaki soğukluk ortadan kalkar ve çift yeniden öncekinden daha iyi bir cinsel yaşama kavuşabilir. Ancak bazen duygusal uzaklaşma fazla olur ve eşler birbirlerine yaklaşmakta, cinsel isteklerini dile getirmekte zorlanabilirler. Böyle durumlarda deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alınması uygun olur.

Onu bu huyundan nasıl vazgeçiririm?

SORU:

30 yaşındayım, bir yıldır evliyim. eşim sürekli telefonla vakit geçiriyor. Telefonuna gizlice baktığımda başka kadınlarla sanal seks yaptığını gördüm. Ne yapmalıyım? F.R./Edirne

CEVAP:

Daha çok erkeklerde görülen telefon seksi eğer bir bağımlılığa dönüşmüşse bir hastalık olarak değerlendirilir. Erkeklerin porno filmlere yönelmesi evlilikteki cinselliği bozulması arasında doğrudan bir ilişki var. Bazen uyumsuz ve doyumsuz bir cinsel yaşam buna neden olurken bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkanlığı evlilikteki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabiliyor. Burada nedeni doğru anlayıp tedaviye oradan başlamak gerekiyor. Eğer cinsel yaşantınız baştan beri fazla iyi değilse böyle bir durumda sanal sekse kayma olabilir. Birlikte kaliteli vakit geçirmeyen, beraber sohbet edip çay, kahve içmeyen, birlikte banyo yapıp aynı saatte yatmaya gitmeyen çiftlerde erotik paylaşım eksik kaldığı için telefon seksine yönelme olabiliyor. Bu durum mutlaka tedavi edilmelidir.

Acaba ilişkimizden niye keyif almıyor?

SORU:

32 yaşında yeni evli bir erkeğim. Eşim cinsel ilişkiden hiç zevk alamadığını söylüyor. Sebebi ne olabilir? S.Y./Adana

CEVAP:

Kadınların cinsel uyarılma sırasında hiçbir şey hissetmemesi cinsel anestezi olarak adlandırılır. Cinsel sağlık bilimine göre bu gerçek bir cinsel fonksiyon bozukluğu değil daha çok başka bir ruhsal bozukluğun yansımasıdır. Tutumlar, değerler, travmalar, yetişkin travmaları gibi bütün faktörler kadının cinsel duygularını belirler. Özellikle olumsuz çocukluk yaşantılarında bedene yabancılaşma, beden duyumlarına duyarsızlaşma gelişebilir. Arka plandaki travma tedavi edilmedikçe cinsel heyecan ve uyarılma gerçekleşmez. Bu durumda eşinize karşı sabırlı ve anlayışlı olmalı eşinizin duygularını anlamaya çalışmalısınız.