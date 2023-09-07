Cinsel isteksizlik nasıl düzelir?

Cinsel isteksizlik ikili ilişkilerdeki yaygın sorunlardan biridir. Ancak tedavisi mümkündür.

Bu problemin çaresi var mı?

SORU:

33 yaşında evli bir erkeğim. 29 ya­şındaki eşimde cinsel isteksizlik var. Birbirimizden uzaklaştık. Bunun çaresi nedir? P.Y./İstanbul

CEVAP:

Cinsellik sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Cinsel isteksizlik kadın-erkek ilişkilerindeki en önemli sorunlardan biridir ve bir hastalık değil, kesin olarak tedavi edilebilen bir cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel isteksizlik sorununun ortadan kaldırılması hem kişinin kendisinin hem de eşinin mutluluğu ve yaşam kalitesinin arttırılması açısından büyük önem taşır. Ancak cinsel isteksizlik birden ortaya çıkmaz, aşamalı bir süreç olarak zaman içinde gelişir. Bu nedenle çözümü de çok yönlü bir cinsel terapi sürecini gerektirir. Cinsel isteksizliğin kaynağında çiftin ilişkisiyle ilgili sorunlar varsa cinsel terapiyle birlikte alınacak çift terapisine de ihtiyaç olacaktır.

İlaçlara devam etmeli miyim?

SORU:

35 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır erken boşalma problemim var. Psikiyatri ve prostat ilacı kullandım. Her ikisi de işe yaramadığı gibi sertleşme ve cinsel istek sorunları yaşamaya başladım. İlaç kullanmaya devam etmeli miyim? L.T./Bursa

CEVAP:

Tedavinizi yapan doktorların önerdiği ilaçlar hakkında bir yorum yapmam doğru olmaz, ilacı öneren doktora sorarak karar vermeniz daha uygun olur. Son yıllarda boşalma zamanının geciktirilmesinde bazı ilaçlardan faydalanılır. Bu ilaçların çoğu; cinsel uyarılmayı geciktirici yan etkileri nedeniyle boşalma süresini uzatırlar. Erken boşalma tedavisinde ilaç kullanımın tek seçenek değildir. Erken boşalma sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel terapi ile boşalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamayı öğrenmektir. Cinsel heyecanı yönetmeyi öğrenmek yüzmeyi öğrenmek gibi isteyen her erkeğin hangi yaşta olursa olsun sonradan kazanabileceği bir beceridir. Erken boşalma sorunu online cinsel terapi ile de çözülebilir.