Cinsel isteksizlik kadınlara özgü bir sorun mudur?

Erkeklerin cinselliği sevdiği, buna her zaman hazır olduğu ve yaşamak istediği, kadınların ise cinsellikten erkekler kadar haz almadığı bunu eşlerini kırmamak için yaşadığı bir cinsel hurafe yani doğru sanılan bir yanlıştır.

Eşim neden seks yapmak istemiyor?

SORU:

4 yıldır evli bir kadınım. Eşimde evli­liğin başından beri cinsel isteksizlik var, ben hatırlatmasan aklına gelmez. Cinselliği sevmeyen erkek olmaz, sizce eşim neden böyle? Ç.D./ Bolu

CEVAP:

Cinsellik hem kadının hem de erkeğin haz aldığı, onları birbirine bağlayan çok özel yakınlıktır. Bununla birlikte cinselliğe ilgi herkeste aynı w değildir, cinselliğe ilgisi az erkekler olabildiği gibi, cinselliğe ilgisi çok fazla kadınlar vardır. Cinsel isteğin az veya çok oluşu çoğu zaman kişinin ya da partnerinin beklentisinin farklı olması ve mevcut durumun rahatsızlık yaratması durumunda bir soruna dönüşür. Her iki eşinde beklentisine uygun bir cinsel yaşam ayda bir de olsa genellikle bir sorun olarak görülmez. Geçmişte eşlerinin cinsel istek­sizliği şikayetiyle daha çok erkekler terapiye başvururken günümüzde bu durum tersine dönmüştür. Artık kadınlar da eşlerinin cin­sel isteksizliğinden rahatsız olmaya ve çare aramaya başlamışlardır. Sebebi ne olursa olsun cinsel ilgi ve istek eksikliği eğer çare aramak için yeterli motivasyon varsa ürolog, psikiyatrist ve cinsel terapist iş birliğiyle çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur.

Vajinismusta parmak oyunları şart mıdır?

SORU:

24 yaşındayım, vajinismus hastasıyım ve tedavi olmak istiyorum. Araştır­malarımda parmak oyunları olduğunu gördüm, bu bana zor geliyor. Parmak egzersizleri yapmadan vajinismus teda­visi mümkün müdür? T.E./ Kayseri

CEVAP:

Vajinismus sorunun birçok tedavi yolu vardır. Anestezi, sıcak suda oturma, uyuşturucu krem sürme, içki içip sarhoş olma gibi ger­çekçi olmayan yöntemlerin dışındaki bilim­sel uygulamalarda ortak nokta sistemli du­yarsızlaştırmadır. Yani basit dokunuşlarda tamamlanmış bir cinselliğe doğru aşamalı olarak ilerlemektir. Bu zihinsel bir süreçtir ve nefes ve gevşeme teknikleriyle destekle­nerek kolaylaştırılır. Bu terapi yaklaşımla­rının hemen hepsinde zorunlu olmamakla birlikte kulak çöpü, dilatör (genişletici) ve parmak sokma gibi bir aşama vardır. Burada amaç vajinanın duvar örülmüş gibi kapalı yer değil esneyerek genişleyen ve açılan bir yapıda olduğunun danışan tarafın­dan kabul edilmesidir. Parmak egzersizleri olmadan da cinsel terapi yapılabilir.